LEINI – Radici e Ali in dono … per progettare il futuro: quando Scuola, Famiglia e Territorio si incontrano

LEINI – L’Istituto Comprensivo “Carlo Casalegno” di Leini ha ospitato l’evento conclusivo del progetto “Radici e Ali in dono… per progettare il futuro”, un percorso educativo che ha unito docenti, studenti e famiglie durante l’anno scolastico, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose figure chiave della comunità educante: la Dirigente Scolastica, Professoressa Viola, il Sindaco di Leini Luca Torella, l’Assessore all’Istruzione Andrea Gilestro, i docenti coordinatori del progetto (Professoresse Burzio, Magi, Suppo e Poliseno), numerosi genitori e studenti e, in qualità di ospiti speciali, il Professor Riziero Zucchi e la Professoressa Augusta Moletto, ideatori della metodologia Pedagogia dei Genitori.

La Professoressa Moletto, nel corso dell’evento, ha evidenziato: “Ho riconosciuto nel progetto tutti i fondamenti della metodologia: la pedagogia della responsabilità, dell’identità, della speranza, della fiducia e della crescita.”

Una comunità che cresce unita

Il progetto ha creato un dialogo autentico tra scuola e famiglia, attraverso gruppi di narrazione strutturati, in cui docenti, genitori e studenti hanno condiviso esperienze e riflessioni sui loro percorsi di crescita.

La Dirigente Scolastica ha voluto ringraziare le docenti responsabili del progetto del lavoro svolto “con tanta dedizione”, sottolineando, che: “la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche di incontro e condivisione. Questo progetto ha permesso di rafforzare il legame educativo tra famiglie e scuola, dando strumenti concreti per crescere insieme.”

Le Professoresse coordinatrici del progetto, hanno espresso grande emozione: “È stato straordinario lavorare con i genitori, i ragazzi, i colleghi e i collaboratori scolastici per preparare l’evento. Se il risultato si può misurare dai sorrisi e dai ringraziamenti, direi che abbiamo davvero costruito qualcosa di grande!”

Il Sindaco di Leini e l’Assessore all’Istruzione hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e istituzioni locali: “Parole come “condivisione” e “comunità educante” hanno caratterizzato questa giornata. È fondamentale promuovere iniziative che rafforzano il legame tra scuola e territorio. Educare non è solo compito della scuola, ma di un’intera comunità, che deve accompagnare la crescita dei giovani con strumenti adeguati.”

Il valore della narrazione nel percorso educativo

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stata la possibilità, per i genitori, di scoprire nuove sfumature nella relazione con i propri figli.

Una mamma ha raccontato: “Ho scoperto aspetti di mio figlio che non avevo mai notato. Attraverso il racconto, ho potuto vedere il suo mondo. È stato un viaggio dentro di lui, dentro di me e dentro la nostra famiglia.”

Un papà ha aggiunto: “La scuola ha sempre significato per me voti, compiti, lezioni. Ma questo progetto mi ha fatto capire che scuola e famiglia insieme sono molto di più. È fiducia, ascolto, condivisione.”

Anche gli studenti hanno vissuto l’esperienza con grande partecipazione: “Abbiamo parlato di noi, delle nostre paure e dei nostri sogni. Quando i nostri genitori hanno fatto lo stesso, ho capito che anche loro provano emozioni come noi” ha detto un’alunna di seconda media.

Il Manifesto della Comunità Educante: un impegno concreto

A chiusura dell’incontro è stato presentato il Manifesto della Comunità Educante, un documento che sancisce l’importanza di un patto educativo tra scuola, famiglia e istituzioni. Il Manifesto mira a consolidare un ambiente scolastico basato sulla condivisione e il supporto reciproco.

Il Professor Riziero Zucchi, promotore della Pedagogia dei Genitori, ha dichiarato: “State costruendo la scuola del futuro, fondata sull’educazione condivisa, dando radici e ali alla crescita dei giovani. È importante diffonderlo”

Con tale finalità, egli ha proposto di presentarlo al prossimo convegno della Rete “Con i nostri occhi”, affinché possa essere condiviso e adottato da altre comunità educanti e, con il medesimo obiettivo, ha proposto di raccogliere tutto il materiale prodotto dai genitori e dai ragazzi, nel corso del progetto, per realizzarne una pubblicazione.

L’entusiasmo e la partecipazione hanno dimostrato quanto sia fondamentale creare spazi di confronto e collaborazione, per una formazione che coinvolga l’intera comunità.

Il progetto è stato realizzato con i fondi PNRR nell’ambito del D.M. 19/24 “Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica” e si inserisce all’interno di un’area che prevede la realizzazione di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie.

Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la scuola ha potuto offrire esperienze concrete di formazione e partecipazione secondo un modello educativo che punta a crescere nel tempo, consolidando un ponte tra scuola e società, per garantire ai giovani opportunità e strumenti per progettare il futuro, perché, come recita il Manifesto della Comunità Educante: “L’educazione è un dono che si costruisce insieme, tra le radici del presente e le ali del domani.”

