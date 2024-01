PIEMONTE – Per l’istruzione e l’edilizia scolastica la Regione stanzia 55,3 milioni di euro

- Advertisement -

PIEMONTE – L’istruzione e l’edilizia scolastica sono due temi cari alle diverse componenti scolastiche: dai dirigenti scolastici, agli studenti e alle famiglie e sono da sempre oggetto di discussione anche tra gli organi istituzionali.

E’ di pochi giorni fa la notizia che la Regione ha approvato lo stanziamento di 55,3 milioni di euro proprio per istruzione ed edilizia scolastica.

Nello specifico per i voucher scuola è stato chiesto un incremento di 3,7 milioni su trasporto e di 2,4 per iscrizione e frequenza, per portare gli stanziamenti rispettivamente a 10,2 milioni e 6,8 milioni e assicurare così il finanziamento di tutte le domande sull’anno scolastico 2024/2025.

Lo ha spiegato in Sesta l’assessore Elena Chiorino, illustrando il bilancio previsionale 2024-2026 nelle materie Istruzione e Diritto allo studio universitario.

In tema di edilizia scolastica, Chiorino ha chiesto uno stanziamento di 1,2 milioni da inserire sempre nel maxi-emendamento per ciascuna delle annualità 2024-2025-2026 per il completamento degli interventi finanziati dal Pnrr a carico degli enti locali per le situazioni di emergenza.

Su richiesta dei consiglieri Diego Sarno (Pd) e Silvana Accossato (Luv), l’assessore ha confermato che nei giorni scorsi è partito il pagamento delle borse di studio attese per tutti gli idonei che rientravano nella proiezione e ha confermato l’intenzione di dare copertura per i 1800 idonei, sino a oggi rimasti esclusi in fase di variazione di bilancio.

La commissione ha terminato l’esame del Ddl sul Bilancio di previsione 2024-2026 e si è espressa con parere favorevole a maggioranza.