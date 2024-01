CICONIO – E’ Giacomo Ricca il nuovo referente regionale dell’NBHA, che subentra a Vanessa Mazzanti, donna profondamente stimata nel mondo del Barrel Racing nazionale che ha portato avanti con passione e dedizione questo ruolo sino ad ora, donando davvero tanto a questa disciplina.

L’associazione, che opera a livello nazionale, si occupa di sviluppare le discipline del Barrel Racing e del Pole Bending, su base di Distretti Regionali (o di più Regioni accorpate in un unico Distretto).

Ma cosa sono queste due discipline dell’equitazione americana? Conosciamole meglio. Il Barrel Racing, è stato inventato oltre oceano da un gruppo di donne per passare il tempo e divertirsi come i loro uomini, impegnati nei classici rodei. Gara individuale a tempo su un percorso, chiamato “pattern”, composto da tre barili disposti a triangolo isoscele. Il cavaliere in partenza corre verso il barile sulla sua destra, gli gira intorno tenendolo sempre alla sua destra, completa il giro di circa 360° e si dirige verso il secondo barile. Dopo avergli girato attorno allo stesso modo completa il percorso roteando attorno al terzo ed ultimo barile. Il percorso si completa correndo alla linea d’arrivo passando tra i primi due barili. Tutto questo può essere fatto anche al contrario, partendo da sinistra.

Pattern del Barrel Racing

Il tracciato del Pole Bending invece prevede un percorso a slalom in mezzo a sei paletti disposti in linea retta e con una distanza di m. 6,40 uno dall’altro, compreso il primo paletto dalla linea di partenza e anche questa, ovviamente, è una gara a tempo.

Pattern del Pole Bending

Insieme al nuovo referente regionale, Giacomo Ricca, abbiamo voluto addentrarci meglio all’interno di questa associazione che, solo in Piemonte, conta oltre sessanta tesserati.

Domanda: “Prima di tutto complimenti per questo nuovo incarico. Raccontaci un po’ meglio dell’NBHA Italia e di come funzionano i vari distretti regionali”.

Risposta: “Intanto sono molto felice di questo nuovo incarico anche se impegnativo perchè, per farlo nei migliore dei modi, ci vuole grande impegno, dedizione e spero di poter fare bene. Dunque, l’NBHA è l’associazione nazionale che, a sua volta, è suddivisa in distretti. A livello regionale vengono quindi organizzati dei campionati che alla loro conclusione decretano i vincitori per tutte le categorie. I vincitori delle singole regioni partecipano al Grand Champion”. Si disputa poi anche un campionato europeo e, a sua volta, una finale mondiale in America”.

Domanda: “Quante categorie ci sono nel Barrel e nel Pole?”

Risposta: “Ci sono gli Amator, dedicato a tutti i neofiti delle gare, ossia coloro che sono al loro primo anno di competizioni, senza limite d’età e senza montepremi. Ci sono poi gli Junior (sino ai 13 anni), gli Youth (dai 13 ai 17 anni) e gli Open. Per la categoria Open vi è la suddivisione in 4 divisioni che variano in base al tempo: ogni mezzo secondo scatta una divisione. Le gare poi sono svolte all’interno dell’arena in cui tutti i cavalieri si devono presentare indossando un abbigliamento adeguato. Sono inoltre sempre presenti i giudici federali che verificano che tutto si svolga in modo corretto”.

Domanda: “Quante gare ci saranno quest’anno nel Campionato regionale Piemontese e dove si svolgeranno?”

Risposta: “Sono previste 5 gare, 4 in Piemonte e 1 gara interregionale, insieme alla Lombardia e all’Emilia Romagna. Le gare piemontesi si terranno qui a Ciconio al Ri.no Ranch. A fine campionato i primi 3 classificati per ogni categoria parteciperanno al Grand Champion. Per i vincitori di tutte le categorie del regionale sono previsti premi in denaro oltre a splendide fibbie”.

Presto saranno pubblicate le date delle tappe regionali presso il Ri.no Ranch di Ciconio, la prima è prevista nel mese di aprile.