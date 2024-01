CANAVESE – Pallacanestro: solo la Pnc Cirié conquista i 2 punti

CANAVESE – Bilancio non del tutto positivo quello che vede protagoniste la formazioni cestistiche del territorio nostrano, nel fine settimana impegnate nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C.

A salire agli onori della cronaca sportiva ancora una volta è il Cirié, che sfrutta a dovere il match interno con il Novara, vincendo di 11 punti, confermando il terzo posto in classifica e preparandosi al meglio al derby di sabato prossimo, 20 gennaio 2024, contro il Rivarolo.

Il solito Touré (22 punti), Molinario (15), Romerio (13) e Lissiotto (11) sono i giocatori della Pnc che hanno chiuso in doppia cifra una gara dove i canavesani hanno forse concesso qualcosa di troppo in difesa, dopo una buona partenza che aveva spinto i locali sul +9 al 10′.

Il Basket College alla distanza è tornato in partita, si è rifatto sotto (-1 alla mezzora), per poi però arrendersi nel finale, con la contesa che si è conclusa 79-68.

Amara trasferta in quel di Alessandria, invece, per il Chivasso Castelrosso, il quale perde 76-73 con il Cus Piemonte Orientale e si fa agganciare dai rivali in graduatoria. La sfida è risultata equilibrata in quasi tutte le sue fasi, accendendosi nel finale quando i locali mettono a segno un break importante (+16) che sembra decidere la sfida.

Invece i nostri si rifanno sotto, arrivando appunto a sole tre lunghezze dai rivali, ma la palla del possibile pareggio sbatte sul ferro e così oggi siamo qui a parlare dell’ennesimo ko dopo una prestazione tutt’altro che da disdegnare.

Gara d’orgoglio per l’Usac Rivarolo, che a Biella, contro la capolista del girone A, cede ma davvero con gli onori, dopo in particolare una prima parte giocata alla pari. I ragazzi di Ferraris, infatti, chiudono, seppur di poco, sia il primo che il secondo quarto avanti nel punteggio, andando al riposo sul 40-38 in proprio favore. Alla ripresa i lanieri prendono un po’ di margine (+4) ma nel quarto decisivo si dimostrano più precisi, con un parziale di 21-9 che decide il confronto, andato in archivio per 80-64. Da segnalare i 18 punti realizzati da Pucci ed i 13 da parte di Ferraresi.

Nel prossimo turno, come anticipato, appuntamento ad Ivrea alle ore 21 di sabato per la sfida fratricida sull’asse Rivarolo-Cirié, mentre invece, già venerdì 19, alle 21.15, davanti al pubblico amico, il Chivasso Castelrosso riceverà la visita della capolista Biella Next.