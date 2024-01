PERTUSIO – Tra serramenti e reti nuove il campo si rifà il look (FOTO)

PERTUSIO – Il terreno di gioco di Pertusio dedicato alla memoria di Gianni Piasentin si rifà il look, aumentando non solo la sicurezza, ma anche l’impatto energetico. Il campo da calcio altocanavesano, infatti, in questi giorni è sottoposto ad una serie di interventi che ne miglioreranno qualità e valore.

Dopo che nei mesi scorsi, grazie all’impegno della società sportiva guidata dal presidente Pino Carnovale, la struttura era stata dotata di una tribuna per rendere più accoglienti le gare interne, adesso per mezzo dell’impegno del Comune sono stati avviati i lavori riguardanti i serramenti degli spogliatoi, nonché quelli relativi alla nuova rete che sarà piazzata proprio sul lato dove il pubblico segue i match.

“Già l’anno scorso erano stati posizionati dei termoconvertitori, per migliorare la situazione energetica – spiega il primo cittadino Giuseppe Damini – Adesso, grazie ad un finanziamento legato alle opere di efficientamento termico e per l’aumento della sicurezza, abbiamo potuto dare il là a tale ristrutturazione, che prevede l’installazione di nuovi e moderni serramenti, nonché la sostituzione di parte della recinzione”.

Alla fine l’impegno di spesa totale è pari a 50 mila euro. “E’ un progetto che l’Amministrazione ha voluto portare avanti consapevole dell’importanza di avere un luogo dove fare sport in tutta sicurezza – conclude Damini – Fondamentale l’impegno profuso dall’assessore Luciano Negro Frer e dal consigliere Giovanni Ellena, che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell’opera”.

Il Comune di Pertusio, inoltre, ha pure presentato domanda per un altro finanziamento legato al recupero del campo più piccolo: “Siamo presenti in graduatoria ed attendiamo la risposta della Regione Piemonte che deve finanziare l’intervento”.