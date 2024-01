CUORGNÈ – Riaperto ufficialmente h24, il Pronto Soccorso

CUORGNÈ – Passerella politica questa mattina, lunedì 8 gennaio 2023, all’Ospedale di Cuorgnè, per augurare un buon lavoro al personale impegnato nella riapertura h24 del Pronto Soccorso. Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha effettuato un sopralluogo al reparto, accompagnato dall’Assessore Maurizio Marrone e dai Consiglieri Regionali Mauro Fava e Andrea Cane, oltre a naturalmente al Sindaco di Cuorgnè, Giovanna Cresto, al nuovo Responsabile della struttura, Gianluca Lanfranco e al Direttore Generale dell’Asl To4 Stefano Scarpetta.

Il Governatore Cirio ha augurato buon lavoro al personale sanitario e si è detto soddisfatto di essere riusciti a riaprire il Pronto Soccorso h24, che in questo periodo di iperaffluenza negli ospedali per via del picco di influenza e malanni di stagione, è ancora più utile.

“Si ringrazia per il lavoro svolto e la professionalità – ha aggiunto il Sindaco Cresto – il Primario Dottor Barone e il Responsabile della Struttura Semplice di Cuorgnè il Dottor Lanfranco, la Direzione Generale ASL TO4, il Dottor Scarpetta, il Dottor Girardi, la Dottoressa Occhiena, il Dottor Addamo, la Dottoressa Boggio, e tutti gli operatori sanitari che quotidianamente operano per la nostra sanità e la salute. Un ringraziamento alle istituzioni e tutti i cittadini che ci hanno sostenuto.

Fin da ora, ricordiamo che il buon funzionamento del Pronto Soccorso dipenderà anche dall’uso corretto e appropriato da parte degli utenti, sarà quindi indispensabile accedere al servizio in caso di effettiva urgenza.”