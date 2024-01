CHIVASSO – In campo gli interventi per il Distretto Urbano del Commercio

CHIVASSO – Sono in avanzata fase di definizione le azioni messe in campo dal Comune di Chivasso per potenziare il Distretto Urbano del Commercio e finanziate con la seconda tranche di fondi a cui si aggiungono le compartecipazioni del bilancio comunale. Ottima adesione da parte dei commercianti ha avuto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento delle esteriorità delle attività commerciali. In questi giorni stanno giungendo agli uffici comunali le rendicontazioni dei 30 soggetti partecipanti, a cui seguiranno le liquidazioni delle somme spettanti, pari complessivamente a 115 mila euro.

Anche per contrastare il fenomeno dei locali sfitti in centro storico l’Assessorato comunale al Commercio sta predisponendo delle misure specifiche. Altre azioni di decoro previste riguardano il miglioramento dello spazio pubblico del DUC. In viale Matteotti e viale Vittorio Veneto saranno riqualificate le aree attigue alle zone commerciali con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati e di una nuova area gioco in grado di valorizzare la storia e le tradizioni locali. I lavori hanno un costo di realizzazione pari a 127 mila e 500 euro di cui 102 mila percepiti tramite il contributo economico della Regione Piemonte e 25 mila e 500 euro a titolo di compartecipazione del Comune di Chivasso.

Intanto la Giunta Castello ha deliberato la realizzazione di un nuovo lotto dell’impianto di diffusione sonora.