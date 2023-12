PRATIGLIONE – Inaugurato il nuovo muro sotto la chiesa (FOTO E VIDEO)

PRATIGLIONE – Piccola ma importante cerimonia quella che è andata in scena nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre 2023 a Pratiglione. È stata questa l’occasione per inaugurare in maniera ufficiale il nuovo muro di contenimento realizzato poco sotto la chiesa parrocchiale, nel luogo esatto dove 6 mesi fa si registrò una frana che di fatto bloccò la strada sottostante.

Era maggio di quest’anno quando il muraglione già esistente, che era monitorato per alcune criticità, improvvisamente in tarda serata era crollato, senza ferire nessuno, ma impedendo il passaggio dei mezzi e dei pedoni. A circa 6 mesi da quell’episodio ora la strada è tornata perfettamente percorribile e un muro nuovo di zecca è stato realizzato.

“Un grazie enorme va alla Regione Piemonte – ha commentato il sindaco Giovanni Trucano – perché a soli 3 mesi dalla segnalazione del problema è arrivato il finanziamento necessario per iniziare i lavori”.

Lavori che sono stati completati nello spazio di ulteriori 3 mesi, per una cifra complessiva di 140 mila euro. “Di questi, 100 mila sono stati finanziati dalla Regione, il resto è stato coperto dal nostro Comune” aggiunge ancora il primo cittadino.

Alla cerimonia ha preso parte il consigliere regionale Mauro Fava, che ha confermato l’impegno dell’ente nel cercare di intervenire in maniera celere ogni volta che il territorio ha delle criticità, lavorando in sinergia con lo stesso affinché le situazioni possano trovare soluzione in tempi stretti.

Ad accompagnare Fava anche il tecnico regionale Fantinati (che insieme al collega Piazza si è occupato della questione relativa alla struttura di Pratiglione), nonché il sindaco di Forno Canavese Alessandro Gaudio, che è pure componente della Giunta dell’Unione Montana Alto Canavese.

“Quello concluso rappresenta un primo lotto, mentre per quanto riguarda il secondo, che interessa sempre questa parte del paese, opereremo successivamente insieme all’Unione Montana”.