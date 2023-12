CASTELLAMONTE – Il discorso di fine anno dell’Amministrazione Comunale (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Discorso di fine anno questa mattina, venerdì 22 dicembre 2023, a Castellamonte, a cura dell’Amministrazione Comunale.

Il momento ideale per tirare le somme del lavoro fatto durante l’anno e annunciare i progetti futuri.

Ad aprire le comunicazioni, a Palazzo Antonelli, è stato il Sindaco Pasquale Mazza:

“Voglio aprire ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il Comune di Castellamonte – ha esordito – in primis la Regione Piemonte la scorsa settimana ci ha dato il contributo di 50mila euro per la frana di Filia, e prima ancora per quella della Crosa, per la Mostra della Ceramica e per il sociale.”

Mazza ha poi fatto un excursus su ciò che è stato fatto, come i lavori a Palazzo Botton, la facciata di Palazzo Antonelli, la posa delle tubazioni dell’Italgas a Campo e Muriaglio (per le quali manca solo l’asfaltatura), la messa in sicurezza della strada che collega le due frazioni.

Inoltre ha ringraziato la Città Metropolitana, sottolineando che è stata portata a casa la rotonda di Frazione Sant’Antonio, mentre per quella di Spineto si sta attendendo il termine della posa delle tubazioni dell’acqua da parte di Smat (per l’acquedotto che attraverserà Castellamonte da Spineto ad Ozegna) per non dover rispaccare tutto.

E ancora l’avvio della realizzazione dello scolmatore.

Il Vice Sindaco Teodoro Medaglia ha ringraziato i commercianti per il lavoro che stanno svolgendo, le associazioni come Alpini e Pro Loco, e in particolare l’Associazione Arte e Commercio: “Guidata da Carlo Tesolin, con tutti gli eventi che sta mettendo in piedi, anche in questo periodo natalizio, per cui si prevede ancora una giornata intensa sabato 23 dicembre.”

Sempre dall’assessorato di Medaglia è stato curato il rifacimento dei giardini davanti al Municipio, che stanno riscontrando grande apprezzamento dal pubblico.

Il Capogruppo di maggioranza e Consigliere Alessandro Musso ha invece rimarcato la questione del sociale, con la preoccupazione per la cancellazione del Reddito di Cittadinanza (che verrà soppiantato dal reddito di inclusione) e la situazione sempre più critica soprattutto per quanto concerne gli sfratti. Ha poi ringraziato tutte le associazioni, sociali e non, per tutto ciò che fanno per la città, rimarcando l’emergenza volontariato e lanciando un appello: “Purtroppo sono sempre meno i volontari che aderiscono alle associazioni cittadine, quindi si rischia di non averne più. Lancio l’appello ai castellamontesi di partecipare il più possibile.”

L’Assessore Patrizia Addis si è detta soddisfatta del lavoro che sta portando avanti l’amministrazione comunale per far si che Teknoservice ottemperi alle condizioni dell’appalto.

Infine l’Assessore Claudio Bethaz ha annunciato che la Mostra della Ceramica si terrà dal 24 agosto al 15 settembre e l’ospite principale sarà la Cina.

Da parte di tutti poi l’augurio di Buon Natale e di un Felice Anno nuovo a tutti i cittadini e agli impiegati comunali con i quali l’Amministrazione ha brindato subito dopo.