CIRIE’ – L’Amministrazione ha voluto premiare la brava Anita Baima

CIRIE’ – La sala consiliare della Città di Cirié ha fatto da sfondo ad un’importante evento, che ha visto il ciclismo per l’ennesima volta al centro dell’attenzione. Lo sport delle due ruote ha letteralmente monopolizzato la stagione 2023, regalando al territorio del Canavese e del Ciriacese tante bellissimi momenti e soddisfazioni.

Tra queste il titolo mondiale in pista categoria Under 19 portato a casa dalla giovane Anita Baima, atleta straordinaria non nuova alla conquista di vittorie importanti, questa volta però capace, in Colombia, di salire sul tetto del mondo indossando i colori della Nazionale Italiana.

Lei è stata una delle protagoniste della serata denominata “La Torino del “Cit” e il ciclismo contemporaneo a Ciriè”, andata in scena ieri sera, giovedì 14 dicembre 2023, alla presenza non solo dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ma anche di diversi ospiti. Tra di loro il grande campione Franco Balmamion, ultimo italiano a conseguire due volte consecutive il Giro d’Italia (e pro zio di Anita), Fabrizio Ricca, Assessore allo sport della Regione Piemonte, Pierfranco Gugliermetti, vice presidente del Comitato Regionale della Federazione.

E’ stata l’occasione non solo per omaggiare Anita, ma anche per fare due chiacchiere con lei e scoprire un po’ di più di questa giovane ciriacese, la quale si divide tra studio e sport, raccogliendo in entrambi i casi risultati di livello.

Una seconda parte dell’evento presentato da Vladimir Chiuminatto è stata invece dedicata a Franco Bocca, noto giornalista sportivo torinese, profondo conoscitore del mondo delle due ruote passato e presente, che ha intrattenuto i presenti raccontando le gesta del “Cit”, al secolo Nino Defilippis, atleta di indubbio valore che il collega ed appassionato di ciclismo ha voluto omaggiare nel suo ultimo libro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cirié, Loredana Devietti, dal vice sindaco, Aldo Buratto, e dall’assessore Fabrizio Fossati, che oltre a fare da “padroni” di casa hanno pure sottolineato l’importanza del fare sport e rimarcato come Anita Baima sia un vanto per la città ed un esempio per molti suoi coetanei.