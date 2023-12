RIVAROLO/TORINO – Riconoscimenti agli atleti Rem Bu Kan e palestre Ski-I Piemonte in Regione (FOTO)

RIVAROLO / TORINO – Lo scorso 6 dicembre, presso il Grattacielo Regione Piemonte, sala trasparenza, si è tenuta la cerimonia di riconoscimento ai Karateki SKI-I per i risultati ai campionati mondiali SKIEF. L’ introduzione della cerimonia è stata affidata all’Assessore allo Sport di Rivarolo Canavese, Helen Ghirmu, che, insieme ai consiglieri regionali Gianluca Gavazza promotore dell’evento e al Consigliere regionale rivarolese Claudio Leone, ha sottoposto all’attenzione dell’assessorato regionale allo Sport i risultati degli atleti piemontesi che hanno partecipato al 14° campionato del mondo SKIEF a Gyor, Ungheria, con particolare menzione alla Testimonial dello Sport rivarolese in carica, Giulia Buffo.



L’assessore, che non ha nascosto l’emozione di veder riconosciuti i risultati degli atleti dell’Associazione Rivarolese Rem Bu Kan Karate Do, oltre che degli atleti piemontesi, provenienti da altre scuole, ma grandi amici della Città di Rivarolo, ha ringraziato e ceduto la parola all’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca.

L’assessore Ricca ha dimostrato grande entusiasmo per i risultati ottenuti da atleti sia delle categorie seniores che master, a dimostrazione che il karate do è una disciplina che si adatta ad ogni atleta, per ogni età e che può far emergere tanto giovani atleti, quali la già nominata Giulia Buffo, con due argenti e due bronzi, e Marco Buffo, Lorenzo Terzano e Riccardo Carlino, che hanno conquistato l’argento nel kata a squadre, secondi solo ai Giapponesi, che la disciplina l’hanno inventata, quanto gli atleti delle categorie master.



Era presente anche il presidente regionale Gianluca Carcangiu dell’ente promozionale CSEN che ha espresso i complimenti per il percorso della SKI-I ed ha ringraziato per il valore aggiunto apportato all’ente.

La cerimonia ha assunto un valore speciale con la presenza di Soshi Miura e la sua consorte Rampazzo Miura per la quale gli atleti si sono sentiti particolarmente onorati.

In segno di ringraziamento per l’attenzione ospitalità ricevuta dagli assessori organizzatori della cerimonia, la Signora Miura con Daniela Amato della Rem Bu Kan, hanno lasciato un presente, ovvero il libro con la storia di Soshi Miura.



A rappresentare i comuni di residenza degli atleti e delle scuole di appartenenza, erano presenti vari amministratori, quali Alberto Rostagno ed Helen Ghirmu, rispettivamente Sindaco e Assessore di Rivarolo Canavese; Laura Adduce, vice Sindaco di Rivoli; Diego Marchetti e Stefania Crittino, ripsettivamente Sindaco e Assessore di Cigliano; Patrizia Addis, Assessore di Castellamonte; Sonia Cambusano, Sindaco di Strambino, Alessandro D’Andrea, Commissario Straordinario di Lessolo e Gualtiero Valetto, Assessore di Barbania.



Sono quindi stati consegnati gli attestati agli atleti e agli arbitri che hanno fatto parte della commissione arbitrale mondiale, Maestri Mario Bessolo, Giacomo Buffo, Claudio Boscaratto e agli atleti per i seguenti riconoscimenti:

Giulia Buffo (1997) argento, kumite individuale, bronzo kata a squadre, bronzo Kumite a squadre; Marco Buffo (1995) Lorenzo Terzano (1999) Riccardo Carlino (2000) argento kata a squadre;

Paola Pani (1963) oro kata individuale + oro kumite individuale;

Mara Bergantin (1963) argento kata individuale;

Pierangelo Bausano (1963) argento kata individuale + bronzo kumite;

Claudia Jorio (1969) bronzo kumite individuale;

Ignazio Curto (1956) oro kata individuale;

Sergio Basile (1963) oro kumite individuale

Stefano Contiero (1972) bronzo kumite individuale.

La cerimonia si è conclusa con la consegna della specifica targa all’atleta Giulia Buffo e la visone di un breve filmato che ricordava i momenti più salienti della competizione mondiale.