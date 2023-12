OGGI È – Lunedì 11 dicembre 2023: Giornata Mondiale della Montagna (VIDEO)

OGGI È – Oggi, 11 dicembre, è San Damaso. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione dell’Anno mondiale delle montagne nel 2002, ha stabilito che l’11 dicembre si celebra la giornata internazionale della montagna.

La giornata ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza della montagna per la salute del pianeta e per il benessere delle persone e di mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture di montagna.

Come riportato dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), le montagne ospitano il 15% della popolazione mondiale e circa la metà della biodiversità presente ad oggi in natura. Le montagne inoltre forniscono acqua dolce per la vita quotidiana a metà della popolazione globale.

La loro conservazione è pertanto un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile e fa parte dell’Obiettivo 15 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.