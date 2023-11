IVREA – Asl To4, Le Radici del Coraggio: una rassegna contro la violenza di genere

IVREA – La rassegna “Le Radici del Coraggio” è promossa dalla Rete aziendale dell’ASL TO4 contro la violenza di genere, di cui sono Referenti il dottor Fabrizio Bogliatto, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, e la dottoressa Alda Piera Pastore, Responsabile dell’Area Ciclo di Vita della Psicologia Salute Adulti, in collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino, sede di Ivrea. Gli eventi si svolgeranno dal 16 al 27 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L’iniziativa ha trovato riscontro nel patrocinio di Ordini Professionali degli Avvocati di Ivrea, degli Psicologi del Piemonte, degli Assistenti Sociali, dei Farmacisti e di Federfarma che ha sostenuto la diffusione in tutte le 180 farmacie del territorio delle locandine dell’iniziativa e dei numeri telefonici della Rete ASL TO4 utili alle donne per chiedere aiuto e sostegno verso l’affrancamento dalla violenza. L’ASL TO4, inoltre, nella direzione di una sempre più ampia integrazione delle Rete aziendale contro la violenza di genere, ha invitato i Comuni afferenti all’Azienda, gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le Associazioni del territorio interessate dalla tematica all’adesione alla rassegna. Le iniziative aderenti rientrano in un programma parallelo a quello aziendale.

L’evento di apertura della settimana avrà come focus la formazione dei professionisti sociosanitari che assistono le donne. Giovedì 16 novembre presso il Polo formativo universitario Officina H di Ivrea in via Monte Navale avrà luogo il Convegno “Il primo passo: cammino di affrancamento dalla violenza. Percorso della donna e dei suoi figli nella rete dei servizi socio-sanitari e del terzo settore”. Sarà l’occasione per condividere il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell’ASL TO4 maturato nell’anno di lavoro di formazione sul campo iniziato con la prima edizione dell’evento. Si alterneranno relazioni degli operatori della rete aziendale a interventi di professionisti del Coordinamento Regionale promotori dei livelli di formazione base e avanzato.

L’apertura alla comunità è un tassello determinante al fine di sviluppare cultura e sensibilità per combattere l’indifferenza su questi temi. In tal senso, lunedì 20 novembre presso il Corso di laurea in infermieristica del Polo formativo universitario Officina H di Ivrea sarà proposto agli studenti del Corso di laurea un evento formativo sul tema “Abitare le pari opportunità e contrastare la violenza di genere”. Sempre il 20 novembre presso l’Officina H di Ivrea, a partire dalle ore 17.30, si terrà il Dialogo aperto “Parole d’altro genere. Mappe sulla pari dignità” con Monica Morini e Annamaria Gozzi, attrici del TeatrO dell’Orsa APS di Reggio Emilia; l’evento sarà aperto alla cittadinanza, con ingresso gratuito (prenotazione entro il 17 novembre alla mail formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it, riportando nome, cognome, codice fiscale e titolo evento).