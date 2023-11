SETTIMO TORINESE – Città e politica in lutto per la scomparsa di Massimo Pace

SETTIMO TORINESE – Lutto nel mondo della politica settimese, ma non solo. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 novembre 2023, si è spento Massimo Pace, classe 1958, nome e volto conosciuto ed apprezzato per il suo impegno in vari ambiti.

Pace è stato figura importante all’interno del Partito democratico, dei Ds, nonché di Articolo 1, avendo svolto anche il ruolo di primo segretario del Pd a Settimo Torinese. Ha portato la sua esperienza, il suo impegno e la sua voglia di fare, nonché di costruire qualcosa di importante, sedendosi pure sugli scranni del Consiglio comunale cittadino, dove tra le altre cose, al fianco dell’allora sindaco Fabrizio Puppo, è stato assessore, occupandosi di ambiente.

Nella sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di Consigliere Regionale nel periodo in cui il Piemonte è stato governato da Mercedes Bresso, mettendo a disposizione pure quell’esperienza fatta come sindacalista, oltre che come uomo sempre pronto a mettersi a disposizione della causa, purché giusta.

Molti i giovani che hanno seguito il suo esempio, la sua strada, dato che Massimo Pace è stato personaggio che con il suo carisma, la sua determinazione, le sue doti umane ha saputo creare un giusto confronto, cercando di lavorare per la propria città e per il territorio.

“La sua perdita lascia un grande vuoto ma anche il ricordo di un uomo capace di spendersi fino all’ultimo per costruire una comunità migliore a partire dalla politica, la sua più grande passione” si legge sulla pagina social del Comune di Settimo Torinese, che ha così voluto onorarne la figura.

Ma tantissimi sono stati, e lo sono tutt’ora, i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che sono comparsi sul web subito dopo la notizia della sua dipartita, che indubbiamente lascia un vuoto grande non solo nel cuore dei familiari, ma delle tante persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato.