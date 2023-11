LANZO – Ciclismo: serata di confronto tra amministratori, tecnici e appassionati

LANZO – Gran finale di stagione per il ciclismo sul nostro territorio. Sono stati presentati nella serata i venerdì 3 novembre 2023, nel Salone Lanzo Incontra di Lanzo Torinese due degli eventi di punta della Coppa Piemonte Ciclocross 2023-2024: la quinta tappa del Giro d’Italia di Ciclocross in programma a Cantoira sabato 18 novembre e la seconda edizione della Turin International Cyclocross in programma domenica 19 novembre al Velodromo Francone di San Francesco al Campo.

Nel corso della serata sono intervenuti i sindaci dei Comuni di Lanzo (Fabrizio Vottero), Cantoira (Franca Vivenza) e San Francesco al Campo (Diego Coriasco), in una sorta di ideale gemellaggio fra tre realtà di un territorio meraviglioso costituito dalle Valli di Lanzo e dal Canavese e unito ancora una volta dal grande ciclismo nazionale e internazionale.

“Un territorio che – come ha rilevato nel suo intervento Giacomino Martinetto, ex presidente e storica colonna del Velodromo Francone – da questi e altri importanti eventi sportivi di cui sempre più spesso è degno teatro, ha saputo trarre nel corso degli anni nuovi impulsi di sviluppo e beneficiare di una positiva ricaduta in termini di immagine e di vantaggi economici, grazie a un lavoro di squadra sempre più intenso ed efficace e con il supporto concreto della Regione Piemonte.

Luca Bassignana, membro dello staff del Velodromo Francone con un ruolo chiave nell’organizzazione della Turin International Cyclocross, e Luca Olivetti, responsabile del settore ciclocross nel Comitato Regionale Piemonte FCI nonché figura tenica di riferimento per l’organizzazione della tappa del Giro d’Italia Ciclocross di Cantoira, hanno presentato nel dettaglio i percorsi delle due manifestazioni; mentre il vicepresidente del Comitato Regionale Piemonte FCI,

Pierfranco Gugliermetti, ha illustrato il circuito degli eventi della Coppa Piemonte Ciclocross 2023-2024.

Gran finale di serata, sul palco di Lanzo Incontra, con il presidente del Velodromo, Davide Francone, e l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, con i quali naturalmente il discorso non poteva non scivolare verso il grande evento della prossima primavera, la seconda Tappa del Giro d’Italia 2024 con partenza dalla pista del Velodromo Francone e arrivo al Santuario d’Oropa.

Particolarmente gradita la presenza di Emanuele Bocchio, campione d’Italia Under 23 XCO, premiato da Davide Francone e dall’assessore Ricca con una piccola grande opera d’arte realizzata per l’occasione da un artigiano/artista locale, il novantaduenne Francesco Gugliermetto.