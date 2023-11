RALLY – Sono stati approvati e pubblicati i rally validi per i campionati 2024, dal CIAR Campionato Italiano Assoluto Rally, al Trofeo Italiano Rally (che prende il posto dell’attuale CIRA), al CIRT Campionato Italiano Rally Terra sino alle Coppe Rally di Zona, alle cui 9 previste sino ad ora, nel 2024 si aggiunge la 10^ zona.

Previste da ACI Sport anche alcune modifiche agli stessi campionati, di seguito vi riportiamo le più importanti.

Per il CIAR Sparco il calendario verrà leggermente ridotto e passerà dalle otto alle sette gare che si disputeranno tutte su asfalto, con sei risultati utili a comporre il punteggio finale per ciascun concorrente. Ci sarà il ritorno del Rally Due Valli mentre sono state confermate tutte le altre gare che hanno fatto parte della stagione appena conclusa. L’ultimo round avrà il coefficiente maggiorato, oltre alla Targa Florio e al Rally di Roma Capitale.

Per il Trofeo Italiano Rally tra i principali cambiamenti, oltre all’annunciata modifica del titolo del campionato che sostituirà di fatto il Campionato Italiano Rally Asfalto, ci sarà l’aumento delle gare da sette ad otto, con sei risultati utili per la classifica finale. Ritrova la validità il Rally della Marca e ci sarà anche il debutto per il Rally del Lazio, con coefficiente 1.5, che ha appena ospitato lo scorso fine settimana la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, per la seconda edizione consecutiva. A questi due appuntamenti si aggiungono i classici round del Rally del Salento, con coefficiente a 1.5, Rally di San Martino di Castrozza, Rally Lana, Rally Piancavallo, Rally Città di Bassano e Trofeo Villa d’Este ACI Como. Anche in questo caso l’ultima gara a punteggio maggiorato a 1.5.

Invariato il numero delle tappe valide, invece, per il Campionato Italiano Rally Terra, con cinque risultati utili. New entry il Rally Città di Foligno, che si aggiungerà al Val d’Orcia, al Rally Adriatico, al San Marino Rally, Rally dei Nuraghi e del Vermentino e il Rally delle Marche.

Per la Coppa Rally di Zona, invece, vi è un incremento dei suoi appuntamenti che salgono a 56 gare complessive. Questo aumento è dovuto anche ad una novità: l’aggiunta della decima zona. La modifica riguarda proprio la nostra Regione Piemonte che si dividerà sia nella zona 1, insieme alla Valle d’Aosta (com’è già allo stato attuale), sia nella zona 2 insieme alla Liguria, mentre la Lombardia rappresenterà la zona 3.

Vediamo quali saranno i rally della zona 1 (Piemonte e Valle d’Aosta) e zona 2 (Piemonte e Liguria). Per la zona 1 saranno: il 18^ Rally Regione Piemonte (valido anche per il CIAR), il 60^ Rally Valli Ossolane, l’8^ Rally di Castiglione Torinese, il 37^ Rally Lana, il 45^ Rally Valle d’Aosta; il 31^ Rally del Rubinetto, il 6^ Rally Santo Stefano Belbo – Trofeo Merende. Per la zona 2: il 7^ Rally Vigneti Monferrini, 8^ Rally Il Grappolo, 25^ Rally delle Palme e 71^ Rallye Sanremo.

La nuova Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2024, invece, è stata assegnata al 40° Rally della Lanterna.