CESENA – Bentornati appassionati di motorsport con una nuova puntata del nostro programma “Due e quattro ruote…passione motori”. Ospite per l’occasione è Simone Campedelli che, in coppia con Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia Rally2 di Step Five Motorsport gommata Pirelli, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Campionato Italiano Rally, oltre ad aver preso parte anche al Campionato Europeo.

Simone, oltre ad essere un pilota davvero eccezionale, è una persona davvero umile e speciale. Con 20 anni di carriera alle spalle vanta un palmarès eccezionale: nel 2007 è vincitore del Trofeo Rally Terra sulla Mitsubishi Lancer Evo IX del Tecno junior team e navigato da Danilo Fappani oltre ad esser premiato con il casco d’argento come promessa del rallyismo.

Una promessa che si è rivelata una certezza: nel 2011 è Campione Italiano Junior, nel 2012 Vice Campione Italiano delle due ruote motrici, nel 2017 conquista il Campionato Italiano Rally Promozione, nel 2021 il Campionato Italiano Terra mentre nel 2022 ed in questa stagione, come abbiamo detto, è Campione Italiano Rally.

Con il pilota cesenate nella nostra chiacchierata, oltre ad aver ripercorso questi splendidi anni in cui i risultati non sono assolutamente mancati, abbiamo parlalo anche della grande confusione che si è ormai creata rispetto ai tanti, troppi, campionati italiani: CIRA, CIAR, CIRT, Coppa Italia e così avanti. Abbiamo chiesto a Simone quale può essere secondo lui la soluzione e quale possa essere il miglior modo per far crescere questo mondo.

Ovviamente non sono mancati i buoni propositi per la stagione 2024 e per il futuro del binomio Campedelli-Canton, che oltre ad essere una coppia sportiva è anche una coppia nella vita e che, proprio questo grande feeling riesce a rendere la performance sempre perfetta quando si accendono i motori. L’equipaggio parteciperà il prossimo fine settimana al 1^ “Trentino Rally”, organizzato dall’Automobile Club Trento in collaborazione con l’ASD Scuderia Trentina.

Non perdetevi l’intervista questa sera alle 21.00 su www.ontvweb.it.