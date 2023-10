CASSINO – I vincitori del Rally del Lazio Cassino 2023 sono Giuseppe Testa e Gino Abatecola. L’equipaggio molisano si aggiudica così l’evento organizzato da M33 e valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport che si è disputato questo fine settimana tra Cassino, il Frusinate e la provincia di Caserta. A bordo della Skoda Fabia Rally2 preparata da Turbocar Sport Italia e gommata Pirelli, si sono imposti sui 155 equipaggi in gara e hanno alzato al cielo la coppa di una finale che ha saputo regalare emozioni e colpi di scena; Testa vince anche la sfida contro sé stesso dopo il ritiro dello scorso anno.

Podio della Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport

Il risultato è stato incerto fino alla fine e ha tenuto alta l’attenzione e lo spettacolo di questa competizione che ha decretato il Campione della Coppa più ambita tra i piloti non professionisti. Piazza d’onore per Giuseppe Dipalma, alla guida della Skoda Evo e navigato da “Cobra”, che ha chiuso davanti ad un’altra Skoda, quella di Marco Signor e Patrick Bernardi.

Particolare attenzione vogliamo dare, giustamente e con onore, ai finalisti e protagonisti della nostra Coppa di Zona, la 1 quella del “Piemonte e Valle d’Aosta”. E non possiamo farlo se non partendo da Elwis Chentre, uno dei piloti con più titoli di coppa in carriera (vincitore assoluto del CRZ1 di quest’anno) che a Cassino, in coppia con Federico Boglietti e a bordo della Skoda Fabia Rally2 del Team D’Ambra, sono giunti sesti al traguardo della finale laziale.

Elwis Chentre e Federico Boglietti

“E’ stata una gara complicata, un parco partenti superiore di gran lunga a quello delle ultime edizioni, ciò nonostante non ci siamo fatti spaventare e abbiamo profuso, io e Elwis, tutti gli sforzi e le energie possibili. Quello che è arrivato non é stato forse il miglior risultato che i fans si sarebbero aspettati, ma è stato il massimo che io e Elwis abbiamo potuto fare dinnanzi ad un parterre di livello altissimo, giovani, aggressivi e ben allenati. Sappiamo bene tutti noi del mondo dei rally come vanno certe cose e certe giornate, è ipocrisia oggi appellarci a qualche stravagante attenuante, semplicemente basta ammettere che non siamo riusciti ad andare forti come loro e quando ce ne siamo resi conto, forse è stato meglio difendere una posizione dignitosa senza fare danni. Detto questo, coscienti e orgogliosi comunque di essere i sesti più forti del campionato italiano CRZ 2023, di aver vinto l’Italian Rally Trophy e di essere arrivati secondi del Trofeo Pirelli, devo ringraziare per primo Elwis, una macchina da guerra con un cuore da leone e la capacità e l’umiltà che solo un campione vero possiede. Mi ha fatto divertire e sentire importante li seduto a destra. Ringrazio il Team a partire da Mario D’Ambra e a seguire i suoi ragazzi, Antonio, Giovanni e il giovane Carlo Alberto, sempre sul pezzo. Ringrazio Adriano Zanatta per il solito supporto durante tutta la gara così come Enrico Pellegrino, due pilastri e due amici preziosi e tutti gli sponsor, linfa per la stagione. Grazie anche ai tantissimi fans che ci hanno supportato, anche se storici di Elwis, oggi li sento anche più vicini a me. Che dire si chiude il 2023: una bellissima stagione e adesso è tempo di metabolizzare il tutto e capire cosa sarà giusto fare nel mio futuro, certo che del futuro non vi è certezza ma i ricordi sono indelebili” è il commento di Boglietti sulla gara e sulla stagione appena conclusa.

Federico Santini e Maurizio Cappelletti

Altro protagonista della Coppa Rally di zona 1 e della finale di Cassino è stato sicuramente il toscano naturalizzato piemontese Federico Santini che, navigato da Maurizio Cappelletti, porta a casa un dodicesimo posto assoluto bordo della Skoda Fabia Rally2 preparata da Trico World Rally Team. “La gara è molto bella a livello di strade e di piloti partecipanti davvero bellissima, anche se l’organizzazione ha lasciato davvero un pò tanto desiderare. Sono però contento di com’è andata la gara e la stagione” ha commentato il pilota del New Driver’S Team.

La Specialcar si è presentata al via di questa finale di Coppa Italia con la Skoda Fabia Rally2 guidata dal giovane e promettente Davide Porta, navigato da Andrea Quistini, che, sulla Rocca D’Evandro (quarta speciale del sabato) si sono ritirati. Stessa sorte per Manuel Bracchi e Davide Bozzo, anch’essi sulla berlina ceca.

Fabrizio “CAVE” Caveglia e Fabio Treccani

Grandissima e bellissima vittoria per Fabrizio “CAVE” Caveglia che con Fabio Treccani conquistano il titolo italiano della classe A6 sulla sempre perfetta Peugeot 106 Rallye della VMAT Racing. “E’ stato tutto fantastico e siamo stati forti sin dall’inizio. Abbiamo cercato di mantenere un ritmo alto perchè avevamo paura dei tempi imposti. E, infatti, sulla terza della giornata quindi la quinta prova speciale è infatti successo e devo dire che questo ci ha dato una mano, e le abbiamo vinte tutte. La macchina è stata spettacolare, la squadra ha fatto un ottimo lavoro ed è stata una vittoria davvero di tutti. Trecca è stato fantastico e siamo felicissimi. Dopo tre anni che ci provavamo ci siamo riusciti. Grazie a tutti quelli che ci hanno sempre supportato e continuano a fare il tifo per noi” ci ha raccontato un super soddisfatto Cave.

Andrea Castagna e Fabrizio De Marchi

Il canavesano Andrea Castagna in coppia con Fabrizio De Marchi sulla Peugeot 106 della Efferre concludono con una bella terza posizione nella classe N2 a Cassino, avendo giù conquistato la classe nella Zona 1:“Gara molto dura e molto insidiosa in cui non siamo riusciti a provare bene le note e non eravamo proprio a posto. Io avevo qualche piccolo problema di salute che mi ha dato fastidio già alcuni giorni prima della gara. I primi due avevano un passo troppo elevato e conoscevano meglio le prove. Dopo la prima prova di sabato mattina abbiamo deciso di non forzare ed accontentarci guardandoci le spalle dal quarto .Comunque è stata una bella esperienza e abbiamo conosciuto gente nuova”.

Assenti per motivi personali tra le Rally5 i primi classificati della zona 1, Marco Varetto e Vittorio Bianco, e sempre nella stessa classe Simone Sabatella e Nancy Dragonetti si sono classificati terzi e hanno conquistato la stessa posizione tra gli Under 25.

Andrea Lomonaco e Fabio Gulmini su Citroen C2 vincono per il terzo anno consecutivo la finale nella classe K10 mentre tra le Rally4 incidente per Stefano Santero e Fabio Grimaldi che toglie la possibilità all’equipaggio dell’Alma Racing di conquistare la Coppa Italia di classe; Cristiano Fenoglio e Marco Rosso, sono settimi sulla Peugeot 208 sempre nella classe Rally4.

Tra gli altri della zona 1 Luca Roggero e Gianluca Saglietti hanno chiuso secondi nella N4 sulla Mitsubishi Lancer Evo dell’Alma Racing e primi nel Trofeo Michelin (concludendo questo CRZ1 come primi di classe), mentre Andrea Robone e Roberto Fugazza sulla piccola e sempre agguerrita Fiat 600 sporting della Efferre vincono la Coppa Italia della Classe A0 e il CRZ1.