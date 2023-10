PIEMONTE – Cala il sipario sul Campionato Italiano Velocità (maschile e femminile), sul VirusPower National e sul Trofeo Aprilia con l’ultimo round disputato in questo weekend sullo splendido, quanto difficile, circuito di Imola dove i nostri portacolori piemontesi si sono ben difesi conquistando ambiti risultati. Insieme a loro abbiamo tratto le somme di una stagione davvero positiva per loro che ha dato tante soddisfazione ai nostri talentuosi piloti.

Iniziamo da Arianna Barale: la sedicenne borgarina si è presentata al via del fine settimana decisivo per il più importante campionato femminile, quello italiano, con nove punti di vantaggio dalla quarta in classifica generale, in una pista in cui non aveva mai corso e nemmeno fatto dei test. Nonostante i pochi turni a disposizione è riuscita sin da subito a trovare il feeling con il Kawasaki del Team Pedercini e la pista, riuscendo a coronare il suo sogno: infatti, la talentuosa pilota di Borgo San Dalmazzo, è riuscita a concludere la sua gara in undicesima posizione assoluta (insieme all’italiano si correva anche l’europeo), la settima per il CIV, conquistando il gradino più basso del podio nella classifica generale.

Arianna Barale

“Sono arrivata qui in una pista così difficile e veloce in cui non puoi assolutamente sbagliare e in cui io non avevo mai corso. La strategia di tutto il weekend è stata quella di dare il meglio di me, senza rischiare troppo andando incontro a scivolate compromettenti, o peggio, a farmi male. Sono partita undicesima (sesta per l’italiano) e mi bastava un ottavo posto per riuscire a mantenere la terza posizione generale. Ho cercato così di non andare oltre all’ottava piazza, e ho giocato in difesa senza prendere rischi. Ho lasciato andare le altre e ho fatto la mia corsa in solitaria, staccata da quelle davanti, ma con un buon margine da quelle dietro. Ho centrato il mio obiettivo anche se, posso dire, non mi sono proprio divertita al massimo” commenta Arianna. Una gara da ragioniera la sua, in cui ha sacrificato un po’ il divertimento, come da sua stessa ammissione, per accontentarsi di arrivare al traguardo per godere poi però della grande soddisfazione per essere riuscita a conquistare la terza posizione nel campionato, che era anche l’obiettivo di questa stagione per lei e la sua squadra.

Passiamo poi a Doriano Vietti Ramus che, reduce dalla vittoria del Pirelli Cup 2023, si presentava ad Imola in lotta per la terza posizione finale nel VirusPower National Trophy SBK 1000. Anche il coassolese non aveva grande esperienza con il circuito romagnolo, avendoci corso solo una volta, e mai con l’Aprilia. Neanche il Team RR di Dario Alberti aveva mai corso qui con questa moto e nessuno aveva dati a cui fare riferimento. Ma il talentuoso pilota canavesano non ha deluso le aspettative e, nonostante le difficoltà, ha conquistato la quarta posizione in gara 1 e la quinta in gara 2 che gli è valsa la quarta posizione in questo avvincente campionato. “Sapevamo che sarebbe stato un fine settimana difficile perché io ho corso davvero poco a Imola e anche il mio team ed essendo una pista difficile ed impegnativa sapevo che avremmo faticato.

Doriano Vietti Ramus

Però siamo andati più forti di quanto mi aspettavo; io mi ero prefissato dei tempi più alti invece siamo riusciti a scendere sotto il ‘50 che è tanta roba a Imola, per di più se è solo la seconda volta che ci corri. Tutto sommato siamo molto contenti. Il sabato, raccogliendo un po’ la sfortuna di Canepa che ha rotto all’ultimo giro avremmo potuto fare podio, ma ho perso tanto nel primo giro da quelli davanti, specialmente da Salvadori che era terzo, altrimenti avremmo potuto giocarci il podio sabato. Domenica siamo andati più forti come passo gara e sono molto contento di questo. Ringrazio tutto il Team RR per la gara e per una stagione in cui ci siamo difesi molto bene. Purtroppo se non fosse stato per la scivolata di Misano, avremmo probabilmente finito il National sul podio , ma quello 0 ha ovviamente inciso parecchio. Che dire: anno fantastico, abbiamo portato a casa il Pirelli e sfiorato il podio nel National. E’ l’anno in cui sono andato più forte di sempre” ha raccontato Doriano.

Mattia Sorrenti

Anche Mattia Sorrenti, vincitore del MES 300 SS e protagonista nel Yamaha R7 Cup, ha concluso ieri il Campionato Italiano Velocità, sempre nella categoria 300 SS. Dopo aver conquistato una settima posizione nel Q1 e un’ottava nel Q2, è riuscito ad ottenere l’8 piazza in gara 1 e la decima in gara 2. “Concludo qui ad Imola anche la stagione con il CIV portando a casa tantissima esperienza, essendo il primo anno, mi ritengo abbastanza soddisfatto per quelle poche gare in cui sono stato in piedi….(ndr ride). Ringrazio tutto il team MMP per il lavoro e l’impegno dimostrato ad ogni gara, gli sponsor, gli amici che mi seguono, e soprattutto la mia famiglia” ha commentato il torinese.

Matteo Destefanis

A chiudere la rosa dei piemontesi è Matteo Destefanis, tra i nostri più giovani piloti, al primo anno nelle competizioni di vertice, che ha saputo crescere e migliorare gara dopo gara. Complice anche il DNA, Matteo è infatti figlio di Valerio Destefanis, pluricampione italiano e non solo, ha saputo ben destreggiarsi tra una rosa di avversari davvero combattivi e ha dimostrato di aver un gran talento.

Al via ad Imola per la prima volta nel Trofeo Aprilia ha concluso la gara con un onorevole decimo posto. “Non è stato sicuramente facile perché la moto è difficile da capire e il circuito non è dei più semplici, anzi. Sono comunque riuscito a fare dei tempi discreti partendo dal tredicesimo posto sono riuscito a finire la gara decimo nel secondo gruppo che andava dalla quinta alla decima posizione” ha concluso Matteo.