LORANZE’ – Il 15 ottobre c’è la “Festa della ritrovata sobrietà”

LORANZÈ – Un appuntamento speciale, di condivisione con i presenti, gli amici ed i parenti, ma anche un modo per ribadire la propria presenza sul territorio e la disponibilità, costante, nell’essere al fianco di coloro che vogliono intraprendere un percorso ben definito.

E’ quello che il prossimo 15 ottobre si terrà a Loranzè, nella palestra comunale di via Ivrea 6/A e che vedrà al centro dell’attenzione i gruppi canavesani di Ivrea, Caluso e Spineto di Castellamonte legati agli Alcolisti Anonimi.



Si tratta della 34esima edizione della “Festa della ritrovata sobrietà”, che si svolgerà in collaborazione pure con i Gruppi familiari Al Anon, nel corso della quale sarà trattato il tema della “Prima tradizione – Il nostro comune benessere…”

La manifestazione, aperta a tutti, prenderà il via alle ore 14.30 con il ritrovo, quindi alle 15 spazio all’avvio dell’incontro, che vedrà la conta ed una serie di testimonianze da parte di coloro che si sono affidati all’associazione per riuscire a superare determinati ostacoli.

La giornata volgerà al termine alle 17, con la “Preghiera della Serenità”, a cui farà seguito un piccolo rinfresco. “E’ molto importante per tutti noi – fanno sapere dal direttivo – un’iniziativa come questa, perché è l’occasione per far conoscere il cosiddetto “Programma dei dodici passi”, che è funzionale e permette a tantissime persone di recuperare da quella che è una malattia terribile, la quale spesso rischia di diventare prima incurabile, e poi mortale”.



In Italia il gruppo degli Alcolisti Anonimi è presente dal 1972 (negli Stati Uniti, dove è nata, invece ha mosso i primi passi nel 1935), mentre in Canavese è dall’inizio degli Anni 80 del secolo scorso che sono state create le sedi di Ivrea, Caluso e quella castellamontese.

“Ogni anno si organizza la festa della “Ritrovata Sobrietà” insieme ai Gruppi Familiari Al-Anon perché la nostra sobrietà, che ci permette di vivere una vita degna e dignitosa, va festeggiata insieme agli amici con i quali percorriamo il cammino di recupero” aggiungono ancora gli organizzatori.



“L’unico requisito per divenirne membri è desiderare di smettere di bere. Non vi sono quote o tasse per essere membri di Alcolisti Anonimi. Noi siamo autonomi, mediante i nostri propri contributi e lo scopo primario che ci siamo posti è quello di rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà”.

Per avere ulteriori informazioni legate all’attività dei gruppi è possibile contattare il 334-7466256 (sede d’Ivrea), il 334396-2767 (Caluso) o il 338-7325532 (Castellamonte), ma ci si può rivolgere pure al Responsabile del Comitato Esterno di Area Piemonte A.A. Italia, chiamando in questo caso il 342-1013160.