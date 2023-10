FRONT – Ciclismo MTB: Riva campione regionale tra gli Allievi

FRONT – La stagione della mountain bike approda al mese di ottobre e si avvia verso gli ultimi scampoli, anche se il meteo sta regalando senza dubbio fine settimana molto favorevoli. Qui, naturalmente, gli atleti del Team Rock Bike di Front stanno ancora mettendosi in luce, portando a casa riscontri di tutto rispetto.



L’attenzione si è concentrata su tre appuntamenti, uno a Lessona, uno ad Albenga e l’altro a Marene. Nel Biellese spazio alla Gran Fondo La Prevostura, valida per i circuiti “Marathon Bike Cup” e “Trofeo Piemonte”. La classe Junior ha regalato due eccellenti piazzamenti grazie all’accoppiata Diego Milan-Pietro Moncalvo, che hanno conquistato il primo ed il secondo posto.

Nella stessa categoria Michele Marino è arrivato quinto, quindicesimo posto ad appannaggio di Manuel Buttarelli e ventiduesimo, invece, per Matteo Germari.

Nella classe Open piazze numero 18 e 35 rispettivamente per Matteo Ghiso e Christian Cossetto. Sulla distanza ridotta dedicata ai giovani sono stati assegnati i titoli di campione Regionale d’Inverno. Francesco Riva della Rock Bike è stato di nuovo protagonista, conquistando la maglia tra le file degli Allievi Secondo anno. Nella stessa corsa tredicesima posizione fatta registrare da Matteo Oberto.



Passando agli Esordienti, tra i Secondo anno Valerio Panero ha terminato con la quinta piazza, tra i Primo anno Alessandro Jacopo Lentini è risultato ottavo. Da segnalare che la squadra frontese, a fine giornata, è risultata la migliore tra le società in gara.

In Liguria, invece, ottimi riscontri da parte di Noemi Buttarelli, capace di centrare tra le Allieve al piazza d’onore. Spazio, poi, ai Giovanissimi, che si sono cimentati in uno short track a livello piemontese in quel di Marene.



Tra le G6 brava Vittoria Paglia, migliore tra le ragazze, al via anche insieme ai maschi (classificandosi nona assoluta), prova nella quale i compagni di team Francesco Pastore e Davide Mattiolo si sono classificati settimo ed ottavo.

Nelle file dei G3 bronzo per Lorenzo Perino, imitato nel piazzamento da Umberto Paglia tra i G4, quindi tra i G5 successo a firma di Tommaso Perino.

Infine, digressione nella corsa su strada per alcuni portacolori della Rock Bike, che si sono cimentati nella “Tre Valli Varesine”, classica Gran Fondo che è inserita nell’UCI World Series e valida quale qualificazione ai Campionati del Mondo del 2024.

Protagonista è stata nella prova media, con 99 chilometri di tracciato e 1640 metri di dislivello, Martina Cavallo, che ha chiuso dodicesima assoluta e quinta di categoria. Nell’occasione hanno pedalato anche Davide Raimondo e Lodovico Dematteis.