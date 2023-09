PERTUSIO – Aperta ufficialmente l’edizione 2023 della Festa di San Firmino (FOTO E VIDEO)

PERTUSIO – Uno degli appuntamenti classici di questo periodo di inizio autunno è la festa di San Firmino, evento che ogni anno, per più giorni, riporta alla ribalta la piccola realtà di Pertusio, grazie al grande lavoro sinergico tra la Pro loco ed il Comune.

L’edizione 2023 si è aperta ieri sera, venerdì 29 settembre, grazie alla quarta edizione del “Beer Festival”, che ha garantito fiumi di birra tedesca originale, piatti tipici, ottimi cocktail preparati dal bartender pontese Andrea Costa, moto ed auto americane e sportive, nonché la musica, travolgente, garantita dallo staff di “Radio Gran Paradiso”.

Un ottimo avvio per la manifestazione altocanavesana, che proseguirà sino al prossimo 9 ottobre, offrendo un programma davvero di tutto rispetto. Come, ad esempio, quello di questo fine settimana, dove l’organizzazione, che ha ottenuto pure il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, ha pensato davvero a tutti, proponendo diversi momenti di allegria, ma anche di tradizione.

Questa sera, sabato 30 settembre 2023, la festa patronale pertusiese continuerà nei padiglioni allestiti a pochi passi dallo storico santuario con una cena a base di fritto di pesce e pizza, mentre a far ballare e cantare i presenti saranno due artisti conosciuti e molto amati, ovvero Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi.

Ricchissima, invece, la proposta per domenica 1 ottobre: per la 24esima volta tornerà la Mostra Agricola Zootecnica, che dalle ore 8 del mattino proporrà l’esposizione di capi bovini e caprini, macchine agricole, trattori, ma anche la presenza di tante bancarelle, tra le quali pure quelle del mercatino della Coldiretti.

Sui campi della vicina bocciofila, intanto, si terrà una “7 ore” di bocce per terne categoria CCD, quindi alle 9.30 aprirà i battenti l’esposizione nazionale dedicata ai fischietti in terracotta, dal titolo “Fammi un fischio”, che è giunta alla decima edizione.

Spazio poi alla mostra “Pertusio tra passato e presente”, in collaborazione con l’Associazione Scoprinatura, nonché alla prima Mostra dell’artigianato. Dopo le 10, invece, sarà la volta della dimostrazione di difesa e obbedienza dei cani facenti parte del Centro cinofilo Gangrese, mentre chi vorrà sino alle 12, nella zona della fiera, potrà fare una passeggiata turistica in carrozza.

Per gli amanti dello sport alle 10.30 prenderà il via la prima “Ciclo scalata dei due Santuari”, con arrivo a Belmonte, ma sarà pure possibile assistere a dimostrazioni della lavorazione del miele, oppure alla sfilata dei mezzi storici, in ricordo dell’amico Gianfranco Fenoglio.

Alle 12.30 sarà servito un goloso pranzo, dove la specialità prevista è quella dei fasoj e quaiette, mentre dalle 14.30 appuntamento con il Museo Storico dei Trattori di Bosconero, che darà vita ad una serie di prove di abilità.

A chiudere, alle ore 16 l’inaugurazione della “Pertusio’s Summery”, ovvero la torretta di E-Distribuzione che è stata abbellita grazie alla realizzazione di uno straordinario murales.