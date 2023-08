BRANDIZZO – Alla stazione di Brandizzo, dove questa mattina all’alba hanno perso la vita cinque operai, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli., e altri due sono rimasti illesi, ma traumatizzati, stanno giungendo diverse autorità. Sul posto nel primo pomeriggio è sopraggiunto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che insieme al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha deposto un mazzo di fiori nel punto dove si è verificato l’incidente. In silenzio, ha fatto un cenno di saluto ai presenti, e poi è andato via.

Una presenza silenziosa, che ha reso omaggio alle cinque vittime.

“Quella accaduta a Brandizzo questa notte – ha dichiarato Alberto Cirio – è una tragedia enorme, che colpisce tutta la comunità piemontese. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’accaduto, ma nessuna spiegazione restituirà i cari alle proprio famiglie.

Con il cuore pieno di dolore dobbiamo riflettere su ciò che possiamo fare, nella nostra Regione, nel nostro Paese, per affrontare l’immane tragedia degli incidenti sul lavoro. Oggi tutto il Piemonte si stringe al dolore delle famiglie perché è inaccettabile perdere la vita mentre si lavora.”

Bandiere a mezz’asta a Brandizzo in segno di lutto per la tragica morte dei cinque operai. Il Sindaco Paolo Bodoni ha espresso profondo cordoglio a tutte le famiglie. Presente anche l’assessore regionale al lavoro, Elena Chiorino, che ha dichiarato che si spera si possa far luce quanto prima sull’accaduto e che si possa intervenire perchè non ci siano più vittime sul lavoro.