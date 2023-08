BOSCONERO – Un importante finanziamento da oltre 760 mila euro. È quello che sarà messo a disposizione del Comune di Bosconero al fine di realizzare una serie di interventi di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, che interesseranno la scuola primaria “Vayra”.



Ottime notizie per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Forneris, che ha visto il progetto, presentato in prima istanza nel 2021 ed in seconda nel 2022, risultare tra i 15 interventi che la Giunta Regionale, nelle settimane scorse, ha deciso di finanziare nell’Area metropolitana del Torinese.

Piena soddisfazione da parte del gruppo di maggioranza, che ha portato a casa questo risultato grazie al lavoro congiunto con gli uffici del Municipio bassocanavesano e grazie alla fondamentale regia curata dal geometra Luciana Mellano.



Dalle parole della prima cittadina bosconerese è palese la gratificazione per questo traguardo raggiunto: “Il riscontro che abbiamo ottenuto dimostra che lavorare con serietà, dedicando tempo, energie e risorse porta a dei risultati. Risultato che, tra l’altro, mettono in luce proprio la resilienza, che oggi va tanto di moda, ma che nei piccoli comuni è in realtà la capacità praticata dai dipendenti e dagli amministratori, i quali sanno resistere e adattarsi al continuo cambiamento delle normative, delle procedure, dei sistemi digitali e del contesto sociale più in generale”.

Per quanto riguarda l’opera, Forneris aggiunge: “Sull’edificio della scuola primaria nel 2018 si è avviato l’iter di verifica della vulnerabilità sismica e già nell’estate dello stesso anno di sono realizzate le prime opere necessarie. Sono susseguiti negli anni successivi interventi di adeguamento alla normativa antisismica.



Nel 2019, subito dopo la riconferma elettorale e l’inizio del secondo mandato, l’Amministrazione ha proseguito le attività di progettazione relative alla scuola, che hanno reso possibile la partecipazione a due importanti bandi di finanziamento, uno per la ristrutturazione dell’edificio attuale e uno per la realizzazione di un nuovo polo scolastico.



In entrambi i bandi i progetti sono stati valutati meritevoli e sono entrati in buone posizioni nelle graduatorie dei finanziabili. Purtroppo, come spesso accade, però gli importi richiesti superano le disponibilità finanziarie messe a bando. Nel caso delle richieste per la costruzione di nuove scuole il progetto di Bosconero è risultato tra i primi nove a livello regionale, e il secondo a livello provinciale. Le risorse disponibili al momento han permesso l’erogazione ai primi 8 progetti, con precedenza agli edifici costruiti prima degli anni 70, o con rischio idrogeologico.

Il nostro edificio non presenta questo tipo di rischio ed è stato realizzato negli anni 70. Nel caso della domanda per l’adeguamento sismico la Regione Piemonte ha deliberato nuovi stanziamenti grazie ai quali il nostro progetto è risultato beneficiario di un importante contributo di oltre 760 mila euro, soldi che permetteranno di realizzate opere di adeguamento alle nuove disposizioni della normativa antisismica e di efficientamento energetico”.