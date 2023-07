RIVAROLO CANAVESE – “Notte di Suoni e Sapori…e Notte dei Saldi” si conferma, come ogni anno, uno tra gli appuntamenti estivi più attesi e, a dimostrarlo, è stato il fiume di gente che nella serata di ieri, sabato 8 luglio, ha invaso il centro di Rivarolo. Sapientemente organizzata dalla Pro Loco cittadina, presieduta da Claudio Vota, la kermesse ha animato il concentrico cittadino con musica, giochi, intrattenimento e tanto buon cibo grazie alle prelibatezze cucinate dalle Pro Loco presenti, senza contare i negozi aperti per i saldi estivi.

Una serata fortemente sostenuta, e patrocinata, dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alberto Rostagno, dalla Regione Piemonte, dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che si è svolta in collaborazione con Ascom, con i commercianti e le aziende della Città. Così, già dalle 19, le vie e le piazze si sono riempite di persone che hanno tranquillamente cenato per poi proseguire la serata tra balli, divertimento e shopping. Tanti anche gli eventi collaterali che hanno animato il centro cittadino: il “Percorso del Gusto”, all’interno degli storici cortili della Città; i vari generi musicali suonati dai diversi gruppi, che hanno spaziato dal latino americano, al rock, pop, blues e musiche nazionali ed internazionali dagli anni Sessanta ai giorni nostri; l’intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie; i giochi del Cortile “ Green”, più di 50 giochi ecologici in legno per riscoprire il piacere del gioco e dello spirito di aggregazione; l’esposizione di trattori d’epoca a cura di J’Amis dij Tratur Vej; l’esposizione di moto da fuoristrada vintage a cura di RR motocross d’epoca e un’esposizione di motociclette d’epoca a cura di Moto Club del Canavese e collezioni private, oltre all’esposizione “Vespe” a cura del Vespa Club L’eva d’or di Rivarolo Canavese. Il tutto accompagnato da Artisti di strada, e flash mob di danza, oltre al “Mercatino delle creazioni personali e artistiche”.

La serata è stata anche l’occasione per fare acquisti in occasione della Notte Dei Saldi Estivi, in collaborazione con i commercianti della Città che hanno osservato l’apertura serale fino alle ore 00.30. Una serata che, come ogni anno, ha riscosso davvero tanto successo, tra la soddisfazione e l’orgoglio della Pro Loco Rivarolese.

1 of 10