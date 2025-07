RIVAROLO CANAVESE – Conferito l’attestato di riconoscimento per i prodotti DeCo (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Una serata all’insegna dell’eccellenza e dei prodotti di qualità. Ieri sera, lunedì 14 luglio 2025, nella Sala Consigliare di Palazzo Lomellini a Rivarolo Canavese, si è tenuto il conferimento dell’attestato di riconoscimento dei prodotti DeCo. L’iniziativa ha, come scopo principale, quello di valorizzare e incentivare la produzione e commercializzazione di un prodotto di identità e tipicità locale, al fine di garantire le peculiarità e la qualità del prodotto stesso. Un prodotto che contiene l’identità per quanto concerne l’intero processo di produzione.

DeCo significa Denominazione Comunale e caratterizza un prodotto riconoscibile e riconosciuto dalla Comunità Locale, con una certa storicità.



Ad ottenere l’attestato, sono stati Enrietto Giovanni Latte e Gelato, Piccat Piero Panetteria e Pasticceria , Buono e Sano Gelateria e Cremeria, Antica Pasticceria Panbelmonte, l’Azienda Agricola Merlo, Bertinetto Ivo Salumeria Macelleria Gastronomia, l’Azienda Agricola L’Orto di Rivarolo e Imperia Sas (I Portici). E ancora la Pro Loco di Rivarolo Canavese per le rinomate frittelle di mele e la Pro Loco Mastri per i gustosi tomini.

Una bella serata che era iniziata con la presentazione dei Distretti del Cibo, e in particolare del Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e della Collina Torinese, di cui Rivarolo Canavese è capofila.

Obiettivo dei Distretti del Cibo è favorire la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari ed allo stesso tempo il paesaggio rurale piemontese, oltre a garantire la sicurezza alimentare diminuendo l’impatto ambientale delle produzioni, riducendo lo spreco alimentare e salvaguardando il territorio attraverso le attività agricole e agroalimentari. Per i Distretti del cibo verranno indetti dei bandi della Regione Piemonte (come per il DUC), al fine di promuovere e raggiungere gli obiettivi preposti.

