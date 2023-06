TERRA – Bentornati amici di ObiettivoNews con la terza puntata del format “Terra”, dedicato all’agricoltura, al Made in Italy, alle eccellenze del nostro territorio, ma anche all’ambiente e all’ecosostenibilità.

E, a proposito di ecosostenibilità, energia rinnovabile, transizione ecologica e tanto altro, abbiamo avuto nostro ospite un rappresentante della Regione Piemonte che, essendo competente in materia, ha potuto rispondere in modo chiaro a tanti dei quesiti che, quotidianamente, i cittadini si pongono.

Sto parlando del consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola che, insieme a noi, ha affrontato una serie di importanti argomenti: dal discorso relativo ai bandi promossi dalla regione per l’efficientamento energetico delle imprese piemontesi, con particolare riguardo alle imprese agricole e alla promozione delle energie rinnovabili nelle stesse imprese. Ma si è parlato anche di fotovoltaico, andando verso un’agevolazione delle installazioni sui tetti e non sui terreni agricoli fertili, di transizione ecologica e del mutamento sociale che ci si appresta a vivere, degli strumenti che le istituzioni devono garantire al cittadino affinché possa entrare nell’ottica giusta, iniziando dalla formazione scolastica dei più piccoli. Non abbiamo dimenticato anche la mobilità sostenibile e l’inevitabile passaggio dal motore termico a quello elettrico.

Ma ora vi lasciamo con l’intervista al Consigliere Paolo Ruzzola e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.