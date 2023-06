ALVIGNANO – Il trial bike regala un campione italiano al Canavese. Si tratta del giovane e promettente Davide Bertoldo, cuorgnatese, tesserato per il Team Rock Bike di Front, che lo scorso fine settimana si è rivelato il più forte della sua categoria in occasione dei Nazionali di specialità andati in scena ad Alvignano.

Schieratosi al via della classe Esordienti (atleti con età compresa tra i 13 ed i 14 anni), il nostro ha davvero sfoggiato una prestazione di alto profilo, risultando a dir poco impeccabile in ogni suo passaggio e di fatto meritando a pieno titolo il successo finale.

Un successo che oltre a regalare al giovane figlio d’arte (il papà Lucio è stato un noto campione di moto trial) la maglia di campione italiano è un bel viatico in vista dei prossimi Mondiali di disciplina che si terranno nei Paesi Baschi e dove, a questo punto, Davide sarà senza dubbio uno degli osservati speciali.

Il Team Rock Bike è stato inoltre protagonista anche in altre manifestazioni sportive andate in scena sempre nel fine settimana passato. In Toscana, in occasione della competizione, svoltasi nella zona del Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, da rimarcare la seconda piazza di Matteo Ghiso tra gli Under 23, mentre invece tra gli Junior Manuel Buttarelli è risultato sesto, tra gli Allievi Secondo anno Diego Ghiso ha chiuso decimo, mentre a livello femminile Noemi Buttarelli (Allieve Primo anno) si è accomodata sul gradino più alto del podio.

Invece nel Campionato Italiano Giovanile Società si è fermato a Bielmonte, e qui tra gli gli Esordienti Primo anno Alessandro Jacopo Lentini si è classificato trentunesimo. Piazza numero 50, infine, per Valerio Panero, impegnato con gli Esordienti Secondo anno. Anche i Giovanissimi hanno avuto la possibilità di esprimersi: è accaduto a Trontano, dove il calendario Fci Piemonte proponeva la prima edizione del Trofeo A.I.B. In questo caso, tra i G3 Lorenzo Perino è risultato undicesimo e nei G5 Tommaso Perino è giunto quinto. Sempre in casa Rock Bike si è registrato l’ottimo secondo posto assoluto (prima di categoria) da parte di Martina Cavallo nella Medio Fondo della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, dove al traguardo sono giunti, in campo maschile, anche Lodovico Dematteis (15° Veterani 2) e Davide Raimondo (19° Veterani 2).

Per ultimo, il downhill: a Madesimo, in occasione della terza prova della Coppa Italia, nonché prova unica del campionato Regionale Lombardia, Angelo Fuccio centra la medaglia d’argento nella fascia riservata ai Master 6.

