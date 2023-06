TORINO – Amici di ObiettivoNews bentrovati con una nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori”, il programma interamente dedicati agli sport motoristici e ai suoi appassionati.

Questa volta ad essere ospite nel nostro studio è stato un carissimo amico, Pier Giuseppe Ortalda. Molti di voi lo conosceranno sicuramente perchè, oltre ad essere un grandissimo appassionato di motociclismo, è Presidente del TT Supporters Italy e fiduciario per i piloti italiani che prendono parte ogni anno alla gara più leggendaria e pericolosa al mondo, il Tourist Trophy.

Con Pier abbiamo ripercorso tutta la storia legata a questa straordinaria competizione (l’edizione 2023 si è conclusa il 10 giugno), nata nel lontano 1907 e che, negli anni ’60/’70 era valevole come prova del motomondiale. Tra i piloti più vittoriosi ben figurano tre italiani: Giacomo Agostini con 10 vittorie, Carlo Ubbiali con 5 e Tarquinio Provini, che portò a casa 4 edizioni, oltre a subire nel 1966 un gravissimo incidente, proprio durante le prove, che gli causò la paralisi degli arti inferiori. Tanti sono però i piloti che sono passati alla storia di questa leggendaria corsa, tra cui Joey Dunlop (papà di Mike) scomparso nel 2000 con 26 successi, John Mcguiness con 23 ed il mitico ed indimenticabile Mike Hailwood, “Mike the bike”, con 14 vittorie.

Tra gli attuali piloti italiani quest’anno vi hanno partecipato Stefano Bonetti, che ha corso sul Mountain Course in tutte le classi, sfiorando il podio nella Supertwins (quarto in gara 2) e portando a termine tutte e due le manche nella Supersport (con la diciannovesima e la ventitreesima posizione) e Francesco Curinga al suo primo TT che, nella categoria Supertwins in sella alla Paton S1-R ha concluso gara 2 in ottava posizione. Lo scorso anno il pilota ligure, conquistando la vittoria al Manx Gran Prix, era diventato il primo italiano a trionfare sull’isola dai tempi di Agostini, dopo cinquant’anni.

Ora non vi voglio annoiare ulteriormente con le mie parole e vi lascio alla nostra lunga ed interessante intervista