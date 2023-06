CASTELLAMONTE – Una squadra giovane, che promette di far parlare di sé anche nel prossimo futuro. E’ quella del Castellamonte Calcio a 5 categoria Under 17, che contro ogni pronostico, e dopo aver giocato contro avversarie di alto livello (e di città ben più grandi di quella canavesana…) ha conquistato la medaglia d’argento ed il trofeo di seconda classificata nella Coppa Piemonte di specialità.



Un risconto inatteso, che ha però confermato le doti di questo gruppo (tutti ragazzi del 2007, quindi un anno al di sotto di quella che è la “categoria piena”), che ha meritato gli applausi di tifosi ed avversari.

Il Comune di Castellamonte, ed in primis il sindaco Pasquale Mazza e l’Assessore allo Sport, Claudio Bethaz, hanno voluto onorare al meglio i protagonisti di questo risultato, premiando pubblicamente, in sala consiliare, gli atleti ed i dirigenti della formazione bianconera.

Con una piccola, ma sentita e partecipata cerimonia, andata in scena sabato 24 giugno, l’Amministrazione della città della ceramica ha tessuto le lodi di questo gruppo, nonché ha consegnato una speciale medaglia in ceramica, realizzata dall’artista locale Corrado Camerlo, al fine di ringraziare questa compagine per aver portato, ancora una volta, il buon nome di Castellamonte al di fuori dei soliti confini territoriali.



Capitan Poma, Ferraro, Brogliatti, Toeschi, Marone, Calandritti, Ardissone, Gagliardi, Ferraris (giovane che è stato convocato anche dalla Rappresentativa piemontese e che bene ha fatto nelle settimane scorse in occasione del Trofeo delle Regioni) e Da Soghe (assente sabato per un altro impegno calcistico) sono i ragazzi di questa formazione che nella prossima stagione punta a fare ancora meglio.

“Siamo molto contenti di questo riconoscimento, che sottolinea quanto fatto sia dalla società in questi anni che dal gruppo Under 17 – ha rimarcato il sindaco Mazza – Quello che i ragazzi hanno conseguito è un risultato non scontato, che fa bene alla città ed allo sport”.

“L’aver portato ai più alti livello regionale la vostra squadra e la nostra città è motivo d’orgoglio e siamo contenti di potervi premiare con quello che è uno dei simboli della nostra realtà. Siamo tutti convinti che nel prossimo futuro farete anche meglio di quanto già fatto in questa occasione”.



Infine, Biagio Montesano, direttore sportivo del Castellamonte Calcio a 5, presente insieme al presidente Cinzia Sicilia, ha rimarcato anche un altro aspetto: “Oltre ad essere degli ottimi atleti, questi ragazzi vanno anche bene a scuola, perché per noi questo aspetto è a dir poco fondamentale. Un grazie a tutti coloro che ci supportano ed alle famiglie dei ragazzi che collaborano a pieno con la nostra società”.