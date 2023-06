SAN GIORGIO CANAVESE – Piazza d’onore per la palestra Match Fit di San Giorgio Canavese e per il Team Sparta Boxe nei Campionati Nazionali dedicati alla gym boxe. A conquistarla è stato Luca Magnabosco, atleta che abbiamo imparato a conoscere negli anni (e che vanta una carriera di tutto rispetto), il quale è stato tra i protagonisti delle finali di specialità, andate in scena a Fermo, nelle Marche, tra il 15 ed il 18 giugno scorsi.



Magnabosco, chiamato a confrontarsi con i vari campioni regionali arrivati da tutto il Paese, si è davvero ben comportato in terra marchigiana, onorando al meglio la manifestazione che è stata organizzata sapientemente dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Al via della categoria Master, Luca è stato capace via via di avere la meglio dei propri avversari approdando così la domenica sul ring per disputare la finalissima, dove ha incontrato Barbiero, rappresentante del Veneto.



Il confronto è stato serratissimo: i due atleti non si sono risparmiati, Magnabosco ha mostrato tutto il suo bagaglio tecnico e la sua preparazione, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi di fronte ad un verdetto che, per molti, è parso discutibile.

Il pugile canavesano, però, ha accettato con grande sportività la decisione dei giudici, dimostrandosi felice per la medaglia conquistata e soddisfatto per la performance offerta, figlia di un eccellente lavoro che non potrà che permettergli di affrontare anche gli impegni futuri con il medesimo entusiasmo.