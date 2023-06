CARMAGNOLA – Eccoci nuovamente qui amici di “Due e quattro ruote…passione motori” con una nuova puntata dedicata, ancora una volta, a quello che è il fantastico mondo dei rally. A venirci a trovare questa settimana sono stati due nostri grandi amici: un promettente ed agguerrito pilota ed un abile preparatore. Entrambi, nonostante la giovane età, promettono davvero bene. Sto parlando di Fabrizio “Cave” Caveglia e Mattia Violante, titolare della V-MAT.

Una passione quella per i rally che nasce nei due ragazzi (che sono anche cugini) praticamente da sempre. Cave conta 49 partenze all’attivo e ha iniziato a correre nel 2015 con la Peugeot 106 Rallye al Ronde del Monferrrato e del Moscato. Nel 2022 si è laureato campione della classe N2 nel Nazionale Zona 1 e secondo di classe N2 in Coppa Italia. In questa stagione ha collezionato ben 3 primi ed un secondo posto di classe A6, nei 4 rally a cui ha preso parte: primo al Ronde del Canavese, al Regione Piemonte e al Rally Il Grappolo; secondo di classe invece nell’ultimo rally a cui ha partecipato, il Valli Ossolane dove è riuscito ad arrivare in fondo all’ultima speciale, nonostante la rottura dell’idroguida. Una voglia di correre, ma soppratutto di vincere, quella che si scatena in Cave ogni volta che si siede alla guida della sua Peugeot, portando la piccola francese a prestazioni davvero eccellenti, andando a disturbare anche il parterre di vetture ben più performanti e competitive come le Skoda e le 208 Rally4.

Mattia, dopo anni passati direttamente sui campi gara, ha fondato la scuderia V-MAT e vive in prima persona tutti gli aspetti delle assistenze da rally, preparando, gestendo e noleggiando auto da rally. Una potenzialità quella del giovane ventisettenne di capire a fondo quali siano le esigenze dei clienti che si rivolgono a lui, conoscendo bene tutte le sfaccettature del mondo delle competizioni, ed è diventato con il passare degli anni un faro per gli appassionati del settore, in Piemonte e non solo.

Il prossimo appuntamento per Cave, navigato da Fabio Treccani, è alle porte: l’1 e 2 luglio sarà, infatti, la volta del 7^Rally di Castiglione Torinese. Un’occasione di rivincita per l’equipaggio dopo la sfortuna patita al Valli Ossolane.