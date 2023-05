SAN GIORGIO CANAVESE – Gym Boxe: titolo piemontese 2023 per Luca Magnabosco

SAN GIORGIO CANAVESE – Riscontri di qualità e un biglietto per le finali nazionali di gym boxe per il Team Sparta che ha sede a San Giorgio. La compagine canavesana è stata tra le protagoniste del torneo regionale, che si è disputato in due weekend distinti e che si è concluso lo scorso fine settimana a Chivasso.

Nel complesso, ben 160 sono stati i partecipanti che hanno animato questa kermesse, che ha offerto una qualità complessiva davvero di ottimo livello.

A salire sul gradino alto del podio ed a conquistare anche il titolo piemontese 2023 è stato l’esperto Luca Magnabosco, che al termine di una finale dal tasso tecnico davvero di livello, ha così conquistato anche il pass per l’accesso al trofeo tricolore.



Con una serie di giudizi sul filo di lana, ma anche prestazioni degne di nota, hanno visto il loro cammino concludersi in semifinale i vari Italo Ronchietto, Nicolò Francavilla, Thomas Chindamo e Mario Flenchea, mentre invece ha lasciato non poco amaro in bocca, per un verdetto che ha fatto discutere, lo stop sempre in semifinale di Alberto Picco, che con determinazione e qualità ha disputato un match eccellente, non premiato in maniera adeguata.



Bilancio, nel complesso, quindi positivo per il Team Sparta Boxe, che ha la sua sede operativa presso la palestra MatchFit di San Giorgio, e che con Magnabosco proverà nuovamente ad essere protagonista a metà del mese di giugno nelle gare di Fermo, nelle Marche.