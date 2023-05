PIEMONTE – Ci sono anche 44 comuni del Torinese tra i 311 che si sono aggiudicati risorse del PNRR per rigenerare un sito di interesse storico. Il bando è destinato complessivamente in Piemonte a duecentoquindici comuni, quasi uno su cinque, che ospitano un sito di interesse storico che sarà rigenerato grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza: edifici del passato, chiese e antichi casali distribuiti praticamente su tutte le otto province. Una radiografia emersa dall’ultima graduatoria dei programmi di recupero degli edifici rurali stilata dalla Settore Cultura della Regione Piemonte che finora ha assegnato quasi 130 milioni di euro su alcune linee del Pnrr, di cui gli ultimi 38,2 milioni serviranno a recuperare edifici storici oggi in disuso o in stato di degrado attraverso 311 progetti che avranno una ricaduta economica di 49,7 milioni di euro.

Anche in Canavese saranno finanziati diversi progetti: Ala di Stura (Pian Belfè) per risanamento Baita rurale di Pian Belfè con annesso antico lavatoio e abbeveratoio per il bestiame; Bollengo (località Pessano)per recupero paesaggio rurale di Pessano adiacente alla chiesetta di Santissimi Pietro e Paolo; sempre a Bollengo per restauro chiesetta di Santa Eurosia. Messa in sicurezza, Restauro e Recupero Funzionale della Chiesetta barocca di Santa Eurosia lungo la Via Francigena di Sigerico; Borgiallo per progetto «Sentieri tra arte e natura» che prevede il restauro conservativo di diverse edicole votive e pitture murarie sacre presenti lungo antiche strade vicinali e sentieri nel Comune di Borgiallo; Buttigliera Alta per il recupero funzionale per la conservazione e valorizzazione culturale e paesaggistica e turistica della torre della Bicocca; Castellamonte per il progetto di tracciare un percorso per proiettare la cappella dell’Assunta presso il Castello di Castellamonte verso una nuova dimensione, improntata alla tutela e alla valorizzazione di una realtà rurale antica, affinché ritorni ad essere un elemento di riferimento per la comunità locale; Chivasso- Frazione Mandria per la realizzazione di illuminazione su corte d’onore del complesso settecentesco della regia mandria realizzato dai Savoia per l’allevamento dei cavalli per rendere gli spazi pubblici praticabili in sicurezza e scoraggiare attività criminose o atti vandalici sui fabbricati adiacenti; Cuorgnè-Località Vernetti-Salto per restauro casa Forte di Torre Pietra; Ingria-Frazione Querio per casa museo dell’Arrotino. Il progetto prevede il recupero ed il restauro conservativo della casa alpina, consistente in un’opera di conservazione di tutti gli elementi costruttivi presenti.

Lanzo Torinese per recupero della Cappella campestre di San Giacinto e ripristino dell’area prospiciente per favorirne la fruizione e valorizzare la componente storico, culturale e paesaggistica del sito, ubicato in una posizione panoramica nella riserva naturale del Ponte del Diavolo di Lanzo Torinese Belvedere di San Giacinto; Mezzenile (Località Plissy) per il restauro conservativo e risanamento percorso di arte sacra cappella San Giuseppe di Mezzenile; Ribordone (Località Boscalera)per il recupero del crotin edificio rurale tipo per stagionatura formaggi e forno di borgata; San Carlo Canavese per il risanamento conservativo e recupero funzionale della cappella di San Gerolamo; Sparone (Località Onzino) per la casa di forte di Onzino recupero e restauro; Valchiusa-(Borgata di Cantoncello) per il recupero di fabbricati storici della borgata di Cantoncello di Valchiusella.