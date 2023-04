RALLY – Mancano davvero pochissime ore al via della 17^ edizione del “Rally Regione Piemonte” che si terrà ad Alba domani, venerdì 14 e sabato 15 aprile. Tutto pronto quindi per sentire il rombo dei motori e vivere quella salutare andrenalina che il mondo dei rallyes riesce a trasmettere ai tantissimi appassionati che costantemente seguono questo fantastico mondo. L’evento, che è stato ufficialmente presentato poco fa con una conferenza stampa, vedrà al via ben 188 iscritti.

Il “Rally Regione Piemonte” è la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (dopo la prima prova del Ciocco), gara di apertura della Coppa Rally di 1^ zona, valido anche per il TER (Tour European Rally), al suo quarto atto stagionale. Vedrà la grande presenza dei migliori drivers italiani delle corse su strada insieme ad importanti presenze internazionali. Sono diversi, infatti, gli equipaggi stranieri iscritti, alcuni anche protagonisti delle ultime stagioni del Mondiale. 13 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia, la Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, San Marino, Slovenia, Svezia e Svizzera.

Stupefacente anche la qualità delle vetture in gara: 51 saranno le quattro ruote di categoria Rally2 e 30 di categoria Rally4, per la competizione dedicata al circuito nazionale ed alla Coppa di Zona (uno in questo caso) che parte proprio da Alba. Da segnalare anche la presenza di ben 2 WRC “Plus” in corsa nella sfida locale. Ma veniamo ai protagonisti: i piloti. Scorrendo l’elenco degli iscritti è impossibile non soffermarsi su nomi davvero importanti. Primo tra tutti il leader e Campione Italiano in carica, Andrea Crugnola su Citroen C3 (vincitore della prima al Ciocco), passando poi all’atteso Giandomenico Basso (assente alla prova toscana) sulla Skoda Fabia, la stessa vettura ceca che sarà portata ai massimi giri dal savonese Fabio Andolfi e dal bresciano Luca Bottarelli (secondo e terzo in classifica generale). Senza dimenticare la sete di rivincita di Damiano De Tommaso, anch’esso su Skoda, ed il cuneese Enrico Brazzoli, a fare gli onori di casa, dopo la vittoria dell’“Over 55” al Ciocco.

A destare attesa anche i trofei promozionali: la “GR Yaris Rally Cup” con 15 vetture iscritte; il Coppa Rally di Zona R; l’ “Italian Trophy”, dedicato alle classi R2-R3-R5-Rally2-Rally4-Rally5 di Coppa di Zona. Coppa di zona che parte alla grande con 93 iscritti tra cui spiccano nomi e vetture di rilievo: due vetture WRC “plus”, la Hyndai i20 di Alessandro Gino e Daniele Michi, oltre alla Citroen C3 del bresciano Luca Pedersoli in coppia con Andrea Adamo, affiancati dalle Skoda Fabia R5 del valdostano Elwis Chentre, di Jacopo Araldo, del toscano naturalizzato piemontese Federico Santini, di Emanuele Rosso e Davide Porta, tutti al via della stagione CRZ.

Per le due ruote motrici del Campionato Italiano sfida tra il vincitore del Ciocco Gianandrea Pisani con la 208 Rally4, Moreno Cambiaghi, Michele Coriglie, Stefano Santero su Renault Clio ed Emanuele Fiore, con una Peugeot 208 Rally4, alla sua ottava partecipazione alla gara. Attesa anche per gli stranieri: il neozelandese Hayden Paddon, a bordo della Hyundai i20 Rally2 della BRC, leader del Campionato europeo; il norvegese Mads Ostberg, Campione del Mondo WRC-2 del 2020, secondo classificato l’anno successivo e attualmente secondo in classifica del Campionato Europeo; il 31enne francese Stéphane Lefebvre, Campione del Mondo nel 2014 e Campione in Belgio nella scorsa stagione; il giovane finlandese Roope Korhonen, per ora al comando della classifica mondiale WRC-3.

Tra i canavesani al via del “Rally Regione Piemonte” CRZ, oltre al già citato Santini, Gabriele Priante navigato da Mattia Pastorino, Andrea Ricca ed Elisa Sommariva, Giorgio Costa Salute ed Alessandro Rappoldi, tutti su Renault Clio RS line della Meteco Corse. Presenti anche il driver di Castiglione Torinese, Marco Varetto con la Clio Rally 5 e, debutto nel CRZ con la Peugeot 106 A6 per Fabrizio Caveglia e Fabio Treccani, senza dimenticare il grande cuore e passione di Alessandro Cadei con Claudio Bertotto, a bordo della Peugeot 208 Rally4.

Sei gli equipaggi femminili nelle due gare, tra cui le albesi, Alice e Alessia Binello sulla Peugeot 208. Tutti pronti allora domani, venerdì 14 aprile, per la partenza da piazza San Paolo di Alba per la “power stage” Ciar, prima prova speciale della gara CRZ. Sabato 15 aprile la gara Ciar si svolgerà su altre 7 p.s. (due da ripetere due volte e una da ripetere tre volte) per concludersi alle 19.40 con la premiazione, sempre in piazza San Paolo. Prima, nel pomeriggio, saliranno sul palco i vincitori del CRZ, che si svolgerà in coda al Ciar su altre 5 prove per concludersi alle 17.30. Un percorso che si snoderà sui 101 km nella gara tricolore e TER e 73 in quella CRZ E WRC Plus.