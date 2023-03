PIEMONTE – Il nuovo Statuto regionale è una grave forzatura della maggioranza per creare qualche posto in più per i soliti politici trombati. E’ quanto dichiarato dalla Capogruppo di Liberi Uguali Verdi contro l’istituzione dei due nuovi sottosegretari. “Non condividiamo la proposta di istituire una nuova figura politica, il sottosegretario, che si affianca agli assessori. Non è dato sapere a cosa servano, se non a dare un ruolo a qualche politico trombato o a qualche forza politica di coalizione rimasta a bocca asciutta. Le priorità di questa maggioranza siano quelle di creare posti di sottogoverno invece di occuparsi del Bilancio regionale la cui non approvazione sta mettendo in difficoltà la macchina amministrativa e i servizi che questa eroga a cittadini ed Enti” dichiara la Presidente del gruppo LUV in Consiglio regionale, Silvana Accossato, dopo la maratona che ha visto impegnato il Consiglio Regionale giorno e notte per modificare lo Statuto prevedendo la figura di 2 sottosegretari.

“La maggioranza di centrodestra si è presa la responsabilità di forzare il regolamento, presentando un emendamento canguro per far cadere molti dei circa 8000 emendamenti presentati dall’opposizione, chiudendo di fatto il dialogo e il confronto con le minoranze. In questi giorni purtroppo più volte la maggioranza ha preferito cercare escamotage per mettere a tacere le opposizioni piuttosto che cercare un confronto nel merito, fino ad arrivare a questa grave forzatura. Unica nota positiva è che grazie al lavoro di tutte le opposizioni in Consiglio, anche attraverso l’ostruzionismo ad oltranza, abbiamo costretto la maggioranza a ridimensionare i suoi appetiti, accontentandosi di due posti rispetto ai 4 della proposta originaria. Si tratta comunque di un tentativo maldestro di aggirare la legge nazionale che fissa il tetto massimo del numero di assessori” – ha concluso Accossato.

La prima lettura della Pdl 240, che istituisce la figura di due sottosegretari all’interno della Giunta regionale, è stata approvata con la maggioranza assoluta di 26 voti, modificando lo Statuto del Piemonte. Tra 60 giorni è prevista la votazione in seconda lettura, come previsto dal capo decimo dello Statuto stesso.