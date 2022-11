PIEMONTE – Corsi di guida sicura per Protezione Civile, autisti di scuolabus e neopatentati

PIEMONTE – Promosso dalla Regione Piemonte, è stato presentato al Centro MotorOasi di Susa il primo corso di guida sicura rivolto ai volontari di Protezione Civile e agli operatori comunali deputati al servizio scuolabus.

Sono circa 50mila, in tutta la regione, i bambini e i ragazzi che, per andare a lezione, si servono di uno scuolabus: «La prevenzione – hanno sottolineano Presidente Alberto Cirio e l’Assessore a Trasporti e Protezione Civile Marco Gabusi – è fondamentale per tutti e ancor più per chi porta a scuola i nostri bambini. E visto che la sicurezza inizia quando i nostri figli escono di casa fino a quando non vi fanno ritorno, abbiamo scelto di investire da una parte sull’acquisto di nuovi scuolabus, ben 72 negli ultimi tre anni, finanziando tutti i Comuni che ne hanno fatto richiesta, e dall’altra per formare coloro che li guidano, vale a dire i circa 250 gli autisti di autobus scolastici dislocati nei diversi Comuni piemontesi. Nei prossimi giorni pubblicheremo un bando per gli enti locali interessati all’iniziativa». L’investimento complessivo è stato di 300mila euro.

La stessa attenzione è stata riservata agli autisti dei mezzi della Protezione Civile: «Un provvedimento importantissimo – ha ribadito Gabusi – perché tutti gli uomini e le donne vivono in emergenza situazioni particolarmente difficili, come pioggia, ghiaccio, neve, e devono essere pronti al peggio. Noi vogliamo che lo facciano in sicurezza. Questo intervento dimostra che vogliamo curarci di loro in tutti i momenti e, in tempo di pace, formarli in maniera che siano più efficaci ma anche più sicuri per quando intervengono in siti emergenziali». La sicurezza non interessa soltanto particolari categorie di autisti, ma anche chi si è avvicinato da poco al mondo delle quattro ruote. È in fase di definizione, infatti, un provvedimento rivolto ai neopatentati: un buono per seguire, gratuitamente, un corso di guida sicura.