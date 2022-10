CASTELLAMONTE – Successo per la prima edizione di “Canavese Colors” dedicata alla frazione Muriaglio (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Ha davvero riscosso un gradissimo successo la prima edizione di “Canavese Colors”, l’evento dedicato alla pittura che, ieri domenica 16 ottobre, ha regalato una giornata intensa e molto partecipata in quel di Muriaglio, attivissima frazione castellamontese.

L’extemporanea dedicata all’arte che è stata organizzata dalla Filarmonica Muriagliese, con il patrocinio ed il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pasquale Mazza, non solo ha animato le vie e le piazze, ma ha anche offerto tante emozioni e spunti davvero interessanti nella tantissima gente che, dal mattino sino a sera, ha passeggiato in questa affascinante parte del Canavese.

L’evento, che ha coinvolto ancora una volta la frazione e le sue associazioni, si è concluso in serata con la premiazione delle opere più rappresentative. La scelta dei migliori non è stata assolutamente facile, come sottolineato dalla curatrice Paola Buzzi, visto la qualità, le capacità tecniche, la fantasia e l’armonia dei colori che sono state espresse dai ben 43 artisti che hanno animato l’uscita.

Il primo premio assoluto di “Piemonte Colors” è andato al quadro (raffigurante come tutti gli altri in concorso uno scorcio di Muraglio) realizzato da Daniela Boscolo, secondo posto per l’opera di Michela Fischietti. Gradino basso del podio per il lavoro a firma di Roberto Balducci, mentre il voto popolare ha premiato il dipinto di Violeta Bodea; a conferma del difficile compito dei giurati, oltre ai succitati artisti, sono stati anche premiati con delle menzioni d’onore altri sei protagonisti dell’extemporanea.

Nel corso dell’epilogo della manifestazione, ospitato presso la Casa della Musica, parole di soddisfazione, ma anche di voglia di ripetere prossimamente questa esperienza, sono state espresse dal già citato Sindaco castellamontese, dall’Assessore alla cultura Claudio Bethaz, dal Consigliere regionale Mauro Fava ed, in particolare, da Claudio Brassea Rat, Presidente dell’Associazione Filarmonica di Muriaglio, il quale nel ringraziare tutti ha anche rimarcato come l’opera congiunta di tutti permetta di raccogliere frutti importanti come quelli offerti dalla rassegna dell’ultimo fine settimana.