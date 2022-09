SAN FRANCESCO AL CAMPO – Al Velodromo Francone i Campionati Italiani di Ciclismo

- Messaggi elettorali -

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Ancora un grande evento ciclistico targato Velodromo Francone, con la pista di San Francesco al Campo che torna ad essere protagonista, in questo caso di una manifestazione di livello nazionale di assoluto valore. Si tratta dei Campionati Italiani di ciclismo su pista, che dal 20 al 22 settembre saranno ospitati nell’accogliente impianto canavesano.

Per la società che lo gestisce, e che ormai da oltre 25 anni è alla ribalta del mondo delle due ruote in tutte le sue forme, un impegno non da poco, visto che l’assegnazione dell’evento è avvenuta quasi a ridosso della prova.

Però, ancora una volta la professionalità dello staff guidato dal presidente Giacomino Martinetto ha permesso di mettere in piedi una kermesse che regalerà spettacolo ed emozioni. Il pubblico, tra l’altro, potrà accedere gratuitamente alla tribuna e godere delle gare potendo contare pure sulla presenza di un’area hospitality, che permetterà di seguire le varie prove gustando un buon panino o una birra fresca.

C’è attesa per la competizione sanfranceschese, anche perché ai nastri di partenza sono attesi alcuni tra i migliori atleti del nostro Paese, uomini e donne che vantano titoli mondiali ed europei, i quali vestono l’azzurro della Nazionale e che si sono messi anche in evidenza alle Olimpiadi.

Va detto che ci sarà spazio anche per i giovani, che con le loro gare di contorno confermeranno la vena che contraddistingue questa pista, fucina di campioni e circuito nel quale crescono, sportivamente e umanamente, tanti ciclisti.

Ecco il programma delle gare.

Martedì 20 settembre

Donne: Inseguimento Individuale, qualificazioni

Uomini: Inseguimento Individuale, qualificazioni

Donne: Keirin, qualificazioni

Uomini: Keirin, qualificazioni

Gare Giovanili

Donne: Inseguimento Individuale, Finali ¾ – ½

Uomini: Inseguimento Individuale, Finali ¾ – ½

Donne: Eliminazione

Uomini: Eliminazione

Gare Giovanili

Donne: Keirin, Finali 7/12 – 1/6

Uomini: Keirin, Finali 7/12 – 1/6

Gare Giovanili

Donne: Corsa a Punti

Uomini: Corsa a Punti WE: 500 metri da ferme

Uomini: Km da fermo

Mercoledì 21 settembre

Donne: Velocità, qualificazioni (200 metri lanciati)

Uomini: Velocità, qualificazioni (200 metri lanciati)

Donne: Omnium – 1

Uomini: Omnium – 1

Donne: Velocità, 1/8

Uomini: Velocità, 1/8

Donne: Omnium – 2

Uomini: Omnium – 2

Donne: Velocità, 1/4

Uomini: Velocità, 1/4

Donne: Omnium – 3

Uomini: Omnium – 3

Donne: Velocità, 1/2 – prima manche

Uomini: Velocità, 1/2 – prima manche

Donne: Velocità, 1/2 – seconda manche

Uomini: Velocità, 1/2 – seconda manche

Donne: Velocità, 1/2 – eventuale bella

Uomini: Velocità, 1/2 – eventuale bella

Donne: Omnium – Finale

Uomini: Omnium – Finale

Donne: Velocità, Finali ¾ – ½

Uomini: Velocità, Finali ¾ – ½

Giovedì 22 settembre

Donne: Inseguimento a Squadre, qualificazioni

Uomini: Inseguimento a Squadre, qualificazioni

Gare Giovanili

Donne: Inseguimento a Squadre, Finali ¾ – ½

Uomini: Inseguimento a Squadre, Finali ¾ – ½

Gare Giovanili

Donne: Scratch

Uomini: Scratch

Gare Giovanili

Donne: Velocità Olimpica, qualificazioni

Uomini: Velocità Olimpica, qualificazioni

Gare Giovanili

Donne: Velocità Olimpica, Finali ¾ – ½

Uomini: Velocità Olimpica, Finali ¾ – ½

Gare Giovanili

Donne: Madison

Uomini: Madison