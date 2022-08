CASTELLAMONTE – A breve partiranno i lavori di riqualificazione dei giardini di piazza Martiri

CASTELLAMONTE – Il comune di Castellamonte continua la sua opera di rinnovamento, con ulteriori lavori. Ad occuparsene, con l’Ufficio Tecnico, è il vice Sindaco Teodoro Medaglia. L’area oggetto dell’opera di riqualificazione è Piazza Martiri della Libertà.

Infatti, appena sarà terminata quest’edizione della Mostra della Ceramica, avranno inizio i lavori di riqualificazione del giardino antistante il vecchio ospedale.

“Verrà ridistribuito il camminamento e le aree verdi saranno mantenute in sede così come le alberature esistenti – spiega Medaglia – ad eccezione di tre piante poste al limitare del verde, che verranno spostate con dovuta cura. L’intervento è stato finanziato in parte con fondi comunali e in parte con un contributo del GAL Valli del Canavese.”

Sempre dopo la Mostra della Ceramica verrà apero il cantiere per completare il restauro della facciata di palazzo Antonelli sede del Municipio, prospiciente il vicolo Pietro Martinetti, intervento possibile grazie ad un contributo della Regione Piemonte.

“Purtroppo – conclude Medaglia – non sarà completato l’intero restauro del palazzo comunale in quanto resteranno da finire la parte interna del cortile e la facciata prospiciente Largo Talentino, ma si sta già lavorando per trovare ulteriori fondi in modo da poter dare nuovo lustro a tutto il palazzo storico.”