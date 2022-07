CHIVASSO – E’ Angelica Crouch “Miss Rocchetta” alle selezioni di Loano

CHIVASSO – Si chiama Angelica Crouch, ha 18 anni, abita a Chivasso e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico della città.

E’ lei la vincitrice della fascia “Miss Rocchetta Bellezza” nella seconda tappa delle selezioni liguri che si sono tenute al Florida Beach, a Loano, lo scorso 14 luglio.

Una dolcezza infinita “Angy”, come viene affettuosamente chiamata da amici e famigliari, la stessa che trasmette attraverso i suoi occhi azzurri, ma anche una forte determinazione che la spinge a dare il meglio di sé in tutto quello che fa.

Amante dei cavalli, passione trasmessa dal suo papà texano, si descrive come una persona discreta e riservata, ma allo stesso tempo solare e tenace, che si è “buttata” nell’avventura di Miss Italia quasi per caso.

“Mi trovavo con mia mamma e mia zia al Florida Beach e mi hanno spronato a partecipare alle selezioni che si sarebbero tenute quella sera proprio nella nostra spiaggia. Così ho acconsentito e, devo dire, che non ero per niente agitata e mi sono divertita molto. Non pensavo neanche, sinceramente, di riuscire a vincere una fascia, invece è stato così. Adesso che sono una Miss sento di dover dare il buon esempio alle altre ragazze e mi sento di dire a tutte le ragazze che vogliono provare di lasciare da parte la timidezza e di credere in loro stesse: solo così raggiungeranno tutti gli obiettivi nella loro vita” ha commentato Angelica.

A breve si terrà la terza tappa delle selezioni di Miss Italia Liguria e il cammino ed il sogno verso la fascia di “Miss Italia”, giunta quest’anno alla sua 83esima edizione, per Angelica continua.