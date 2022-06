FAVRIA – UNIAMO FAVRIA – LISTA N.2 – CONOSCIAMO I CANDIDATI (VIDEO)

FAVRIA – Uniamo Favria, lista numero 2, si presenta alle elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno 2022. Candidato sindaco della lista è LUCA CATTANEO, 40 anni, con una laurea triennale in Scienze dell’Architettura, imprenditore che svolge la propria attività nel settore del restauro, a Favria.

Luca Cattaneo è cresciuto a Favria, ha vissuto in borgata Annunziata con i genitori e i nonni, ha frequentato il tessuto sociale di Favria. Attualmente abita a Cuorgnè con Elisa e i loro due figli Federico 7 anni e Matteo 2 anni e mezzo.

Il suo cuore è, e sarà sempre a Favria, ed è lì che passa le sue giornate. A Cuorgnè rientra la sera per stare con la famiglia e dormire. È stato consigliere e assessore dal 2006 al 2017 e, dal 2006, svolge ininterrottamente l’attività di Volontario della Protezione Civile, Gruppo comunale di Favria, sempre a disposizione per i cittadini, giorno e notte.

Nel periodo della pandemia ha coordinato l’Unità di Crisi nel Comune di Favria, Favriese doc e Cuorgnatese d’adozione.

Luca ha al suo fianco una lista composta da uomini e donne che lavorano, o che hanno lavorato, e che tengono a Favria quanto lui.

Andiamo a conoscerla un po’ per giorno…fino alla data della presentazione ufficiale in programma il prossimo 7 giugno, alle 21, presso il Salone Polivalente di Favria e trasmesso in diretta streaming su Facebook.

MONICA CERMINARA: “Ho 45 anni, sono sposata con Antonio Farinella e mamma di Simone. Ho sempre vissuto a Favria, dove sono cresciuta insieme alla mia famiglia. Da 23 anni lavoro come impiegata assicurativa. Sono stata animatrice presso l’oratorio parrocchiale ed è proprio li che mi è nata la passione per tutto ciò che riguarda il mondo giovanile. Credo fortemente nei valori della famiglia e mi candido per la prima volta, per mettermi al servizio dei cittadini per il bene della comunità.”

LUCA COHA: “Ho 40 anni, sono sempre vissuto a Favria, sono sposato e padre. Sono laureato in Architettura e titolare di un’attività di progettazione e manutenzione aree verdi e giardini Sono anche vicepresidente di una cooperativa a carattere sociale. Ho imparato ad amare Favria grazie al nonno Lidio, storico messo comunale ed alla nonna Maria che era postina. Mi metto a disposizione del paese per cercare di valorizzare gli angoli caratteristici di Favria, abbellendoli e facendone punti di relax per tutti i favriesi e non solo.”