FORNO CANAVESE – Alex Ninghetto trionfa nel Challenge MX1 a Vercelli

FORNO CANAVESE – Si è conclusa la prima tappa del “Campionato Regionale MX 2022” Piemonte / Lombardia / Liguria che si è disputata sulla pista di Vercelli ieri, domenica 20 marzo. Grandissimi risultati per i portacolori del Centauro Club Forno, primo tra tutti, Alex Ninghetto che, nella categoria “Challenge MX1” 450 cc è salito sul gradino più alto del podio al suo primo anno da portacolori del moto club fornese.

Ottimi risultati anche per gli altri componenti del club tra cui Mirko Cortello, ottavo di classe nel “Rider MX1” mentre la “Challenge MX2”, a causa dell’elevato numero di partecipanti, è stata suddivisa in due gruppi. Alessio Moro si è classificato in sedicesima posizione nel gruppo A mentre Michele Audio Gianotti ha primeggiato nella categoria B. Quattordicesimo nello stesso gruppo Matteo Sanna.

«Siamo tutti soddisfatti dei risultati che i ragazzi hanno portato a casa. Sono un bel gruppo di piloti, ma soprattutto di amici. Si vede che si divertono facendo ciò che a loro piace di più: andare in moto» commentano dal sodalizio fornese.