COLLERETTO GIACOSA – Al Bioindustry Park, “La Scienza ai tempi di Beethoven”

COLLERETTO GIACOSA – Ultimo evento della stagione per l’Associazione Culturale K.I.T.E, al Bioindustry Park “Silvano Fumero”, martedì 15 marzo 2022 alle 18.

Uno spettacolo teatrale originale (e particolarmente ambizioso) che proverà a gettare un ponte fra la scienza del 1800 con i nostri giorni.

Il titolo è “La Scienza ai tempi di Beethoven”, scritto e diretto da Alice Fumero, con Giulia Brenna, Omar Ramero e Marco Panzanaro.

Cosa accadrebbe se tutti i matematici, naturalisti, biologi e inventori del panorama europeo a cavallo fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento si incontrassero a teatro mentre assistono ad un concerto di Beethoven? Di cosa parlerebbero fra loro? Il periodo in cui visse il grande compositore di Bonn (1770-1826) fu infatti un momento speciale della storia della cultura occidentale, non soltanto per il gran numero di scienziati che vi presero parte, ma anche perché contrassegnato da nuove riflessioni sulle scienze naturali, sulla chimica e sulla matematica. Al ritmo della “rivoluzionaria” musica di Beethoven verranno presentate alcune delle scoperte e teorie scientifiche che aprirono le porte ad un nuovo modo di pensare che mutò la società nel suo complesso.

L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative Anti- Covid. Richiesto quindi il Green Pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Per informazioni: 340.4577702 oppure scrivere a info@iniativakite.org