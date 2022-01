SAN BENIGNO – Lavori sul Malone

SAN BENIGNO – Uno degli interventi che vedranno la luce in questo 2022 sarà quello che riguarda il torrente Malone, e in particolare modo le opere di messa in sicurezza di alcuni tratti delle sue sponde.

Un intervento reso possibile grazie ad un finanziamento di 35mila euro stanziato, nell’ottobre del 2020, dal fondo di Solidarietà dell’Unione europea e destinato a San Benigno per opere di consolidamento urgente della difesa spondale destra del torrente, nella zona della Sp 39.

Un secondo contributo, del luglio 2021, ammontante a 50mila euro, è stato stanziato dalla Regione Piemonte. Anche in questo caso si tratta di fondi per le opere di difesa spondale ma anche per la movimentazione del materiale dell’alveo nel tratto del corso d’acqua prossimo alla Sp 39 e all’abitato di San Benigno.

La disponibilità dei fondi ha reso possibile la predisposizione del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica per la tratta interessata del consolidamento strutturale della scogliera e per la movimentazione nell’alveo.

A stilarlo, in due distinti momenti legati all’erogazione dei due contributi, l’ingegner Franco Peccia Galletto di Torino, che ha redatto anche il progetto definitivo approvato dalla Giunta ad inizio novembre.