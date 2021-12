ROCK POLITICK – Alessia Cuffia: Scatole di Natale e futuro politico (VIDEO)

ROCK POLITICK – Torna negli studi di Obiettivo News, dopo quasi un anno dall’ultima intervista, Alessia Cuffia.

Non si poteva non parlare dell’iniziativa benefica che la vede protagonista con “Scatole di Natale-Canavese”. Le è bastato un post sul suo seguitissimo profilo Facebook per avere subito un enorme riscontro da parte della cittadinanza canavesana. Senso di comunitá, solidarietà e la voglia di mettersi in gioco per il sociale sono stati il motore per intraprendere questa sfida per Cuffia. Obiettivi? Riavvicinare i cittadini, sempre più divisi dalla politica e dalla realtá in cui viviamo, intorno all’ albero della fratellanza e sensibilizzare la comunità su un mondo tanto importante, quando dimenticato, ossia quello dell’associazionismo.

Si è parlato anche di politica…

La domanda sorge spontanea dopo il sempre più crescente seguito in cittá… Alessia Cuffia candidata Sindaco a Rivarolo Canavese? La risposta è tutta da sentire…

La Rivarolese, dopo il tesseramento con la Lega, spiega per la prima volta le motivazioni del suo passaggio, riassunte con due termini: concretezza e territorialità. Non rinnega assolutamente il suo passato, anzi, ringrazia i suoi ex compagni di viaggio in FdI, da cui dice di aver imparato molto e con i quali avrebbe piacere di continuare a dialogare per il bene di Rivarolo.

Si è parlato di amministrative… Dove si colloca ora la Lega a livello locale? In un alleanza centrista come specchio delle ultime scelte del Cartoccio a livello nazionale? O consolidando l’alleanza di centrodestra con FI e FdI come abbiamo visto negli ultimi anni? La risposta di Cuffia “con chi ha voglia di fare in maniera concreta per il bene della Cittá” lascia aperte molte interpretazioni e spazi politici che renderanno la corsa al prossimo Sindaco molto strategica e indecifrabile.

Sul Giro d’Italia la Lega batte i pugni sul petto, orgogliosa del risultato portato a casa. Ora però la palla deve passare al Comune, che deve dimostrare di saper fare e di saper organizzare lasciando da parte le critiche, che ogni volta che si fa qualcosa sono sempre presenti.

Prima di concludere l’intervista si è parlato della questione di genere, vista la giornata contro la violenza sulle donne di settimana scorsa.

“Le donne possono fare tutto e possono farlo meglio degli uomini” sono queste le parole di Cuffia rivolte al pubblico femminile e alle ragazze che stanno per entrare nel mondo del lavoro.