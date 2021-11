IVREA – Asl To4: Lucia Pavignano nominata Segretaria Nazionale AIFeC

IVREA – Lo scorso 5 novembre la dottoressa Lucia Pavignano, infermiera dell’ASL TO4, tutor e docente del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea, già Coordinatrice regionale dell’Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità (AIFeC), è stata nominata Segretaria nazionale della stessa Associazione in occasione del rinnovo delle cariche per il quadriennio 2021-2025.

Questa nomina rappresenta un ulteriore tassello di rinforzo per la collaborazione avviata da anni tra l’ASL TO4 e il Corso di Laurea in Infermieristica del Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea. I risultati raggiunti nella progettazione e sperimentazione dell’inserimento dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità sul territorio, nella realizzazione e co-progettazione di percorsi formativi universitari e nell’avvio di un percorso formativo appositamente strutturato per la formazione di Infermieri di Famiglia e di Comunità, che vede la collaborazione tra la Regione Piemonte e l’Università di Torino con il ruolo di capofila progettuale dell’ASL TO4, determinano uno scenario di avanguardia per l’intero territorio.

La facilitazione dei rapporti con l’AIFeC non potrà che rendere l’intera progettazione, la sua parte realizzativa e la sinergia con i vari attori della comunità ancora più proficue e solide.