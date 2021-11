GRUGLIASCO – Aurora Nichelino batte l’Atletico nell’ottava giornata di serie C1

GRUGLIASCO – Nell’ottava giornata di Serie C1 Futsal Piemonte, si sono sfidate Atletico e Aurora Nichelino. Ancora rimandato, per l’Atletico, l’appuntamento con la prima vittoria stagionale tra le mura amiche.

In una serata strana al palazzetto di via CLN a Grugliasco passa l’Aurora Nichelino. Le due squadre si sono fronteggiate in una partita bella da vedere per il pubblico, ma che non ha sorriso ai padroni di casa che escono con un 2 a 5. Tante le occasioni costruite, ma sono stati gli ospiti più bravi e cinici a sfruttare le occasioni che si sono presentate. L’AtlEtico macina gioco, ma non riesce a portare la gara a suo favore. Non bastano, infatti, le reti di Elia Rea e di un generoso Ruggero Seccia.

Diretto e preciso il commento di mister Fabio Viri: “C’è onestamente poco da dire dopo una partita così. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona e sono il primo a mettermi completamente in discussione… Dobbiamo capire cosa non va perché questo gruppo ha tutte le qualità per fare bene. Da adesso bisognerà andare al triplo dei giri. La mia fiducia verso questi ragazzi è totale, ma dobbiamo iniziare davvero a raccogliere quanto seminiamo”.