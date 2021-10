TORINO / CANAVESE – Primi fondi PNRR: i Comuni e i progetti

TORINO / CANAVESE – In arrivo otto milioni di euro, primi fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per finanziare i 46 interventi di carattere pubblico.

Le somme sono suddivise in 3 linee.

PRIMA LINEA DI INVESTIMENTO (sblocca oltre 4,45 milioni di nuovi investimenti a copertura delle spese per 7 interventi indicati dal territorio nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte in vista del PNRR e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’.). Ecco comuni e opere:



BALANGERO: Riconversione ex cascina situata nel nucleo storico a centro di orientamento e di informazione giovanile e di segretariato sociale per fasce vulnerabili € 400.000,00



BARBANIA: Riqualificazione energetica edifici comunali €500.000,00.



BARDONECCHIA: Riqualificazione energetico – strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici €1.000.000,00





BUTTIGLIERA ALTA: Dissesto idrogeologico: smaltimento delle acque bianche da parte della rete fognaria nel concentrico comunale €1.000.000,00





IVREA: Lavori di rifacimento copertura e miglioramento sismico della scuola primaria “Selina Lesca” di Torre Balfredo €370.000,00



SCIOLZE: Lavori di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale €200.000,00





VOLVERA: Via Manzoni e via del Risorgimento le vie del trasporto pubblico: adeguamenti dell’infrastruttura stradale al fine di individuare gli spazi da destinarsi ad autoveicoli, pedoni e biciclette oltre che ai mezzi pubblici; revisione delle fognature ai fini di un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Installazione di pensiline attrezzate con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di ultima generazione €980.000,00

SECONDA LINEA DI INVESTIMENTO (La seconda tranche di investimenti riguarda i contributi che la Regione può erogare a favore dei Comuni in base alla legge 18/1984 per interventi legati alle opere pubbliche di viabilità, edilizia municipale e cimiteriale e illuminazione e ammonta a 2,42 milioni di euro per 34 interventi nei Comuni torinesi). Comuni e opere:



ISSIGLIO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’area parcheggio di piazza della cooperativa 70.000,00



MONTALDO TORINESE: Manutenzione straordinaria €13.000,00





OSASIO: Messa in sicurezza legge 160/2019: manutenzione straordinaria strade comunali €50.000,00



LUSIGLIÈ: Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, attraverso interventi manutentivi. €80.000,00



MEZZENILE: Ampliamento cimitero €70.000,00



MORIONDO TORINESE: Restauro e risanamento conservativo delle strutture presenti

all’interno del Cimitero del Capoluogo. €51.468,06



GIAGLIONE: Opere di adeguamento del cimitero comunale – lotto 1/A€79.910,00



COLLERETTO GIACOSA: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali €75.000,00



USSEAUX: Manutenzione straordinaria strada comunale della borgata Laux €60.000,00



BALDISSERO CANAVESE: Realizzazione marciapiede nel concentrico lungo la Sp. 61 di

Issiglio – IV lotto stralcio esecutivo. €32.500,00



ALPETTE: Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale. €39.000,00



SAN MARTINO CANAVESE: Manutenzione straordinaria strade Comunali €8.000,00



SALBERTRAND: Interventi di rinnovamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. €71.872,07



ANGROGNA: Realizzazione bagno per disabili per biblioteca €21.000,00



VALGIOIE: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali €68.950,00

ALBIANO D’IVREA: Messa in sicurezza fabbricato accessorio €78.970,00



BARDONECCHIA: Manutenzione straordinaria P.za de Gasperi, area via Donatori di

Sangue, Via e P.za Cantore €112.500,00



VAL DI CHY: Lavori di sistemazione frana su strada Comunale Chiartano per il

ripristino della viabilità in sicurezza €60.000,00



LANZO TORINESE: Lavori di completamento strada di collegamento Lanzo-Balangero 24.000,00



SANTENA: Costruzione nuovo blocco loculi e camminamenti pedonali con raccolta acque meteoriche. €48.000,00



BUTTIGLIERA ALTA: Realizzazione di un nuovo percorso pedonale e manutenzione straordinaria di strada degli Abay €56.498,20



MONTANARO: Lavori di messa in sicurezza ed antincendio di Ca’ Mescarlin – lotto i. €69.500,00



CAVOUR: Interventi di messa in sicurezza viabilità comunali €80.000,00



NOLE: Realizzazione di parcheggio funzionalmente connesso all’edificio comunale ex scuole di vauda. €83.500,00



CALUSO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali ad uso pubblico del Capoluogo e delle Frazioni–anno 2020 €115.000,00



TROFARELLO: Lavori di riqualificazione viaria in ambito Piano di Recupero e concentrico – Lotto 3 €128.000,00



LA LOGGIA: Riqualificazione piazza Einaudi. €130.000,00



BUSSOLENO: Lavori di urbanizzazione primaria via Monginevro e messa in sicurezza viabilità in via San Lorenzo €150.000,00



CARIGNANO: Parcheggio e parco area verde via tappi e intersezione via Pellico via IV Novembre via XXIV Maggio €160.000,00



SAN FRANCESCO AL CAMPO: Lavori di realizzazione di marciapiede in via Torino ed intubamento fosso sul lato opposto. €41.000,00



ROBASSOMERO: Riqualifica impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale €43.000,00



TORRE PELLICE: Lavori riqualificazione urbana con manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi – anno 2020 €150.000,00



PAVONE CANAVESE: Manutenzione straordinaria tratti di strade comunali interne – II° lotto €53.500,00



CAMBIANO: Sistemazione spazi pubblici piazza Vittorio Veneto – lotto 1b. €41.500,00

TERZA LINEA DI INVESTIMENTO (Erogazione di più di 1 milione di euro ai Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile, per far fronte alle necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

CASTELLAMONTE: Sistemazione frane in s.c. Spineto-S. Anna €150.000,00



CASTIGLIONE TORINESE: Consolidamento scarpata strada san Martino tra civico 30 e 36 €95.000,00



PIANEZZA: Sistemazione versante in frana Via M. d’Azeglio, interventi di messa in sicurezza e definitivo rifacimento di parte della sede stradale €360.000,00



SAN SEBASTIANO DA PO: Sistemazione frana scarpata di valle strada comunale via Nosma in Loc. Nosma €225.000,00



TRANA: Consolidamento versante di sottoscarpa Strada del Mulino, verso la S.P. da Giaveno a Trana, in sinistra idrografica torrente Sangone €250.000,00