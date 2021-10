PIEMONTE – Tamponi gratuiti per i lavoratori in attesa della seconda dose

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha messo in campo una nuova iniziativa per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid. Dal 23 ottobre 2021 potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del Green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino.

Sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro domani, venerdì 22 ottobre.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi rilevano che “In Piemonte ci sono 300.000 persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione. Per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai tamponi”.